גבר בן 73 התמוטט בחדר כושר באשדוד ופונה בהחייאה

מבזקים נוספים
בכייתו הפתאומית של הגר"מ שטרנבוך באישון ליל לפני השנה החדשה: "המצב לא טוב אסור לי לדבר"
באישון ליל, בעוד עולם ומלואו שקוע בתנומה, נרשם מחזה הוד מטלטל במעון קודשו של פוסק הדור, הגאון רבי משה שטרנבוך | עם סיום אמירת הסליחות לאחר חצות הלילה, כשהוא אחוז שרעפי קודש ובדמעות שליש, פתח בדברים חוצבים להבות אש שהרעידו את הלבבות אודות המצב בארה"ק | צפו (חרדים)חיים רוזנבוים
צה"ל חיסל בח'אן יונס מחבל שחדר לישראל ב-7 באוקטובר
בתקיפה הבוקר בח'אן יונס חיסל צה"ל את ג'האד אסמאעיל. לפי מקורות עזתיים, הוא פעיל צבאי שחצה ב-7 באוקטובר לשטח העוטף. בתקיפה נפצעו 12 איש נוספים.קובי אטינגר
רוכב אופנוע בן 50 נפצע בינוני בתאונה בכביש 90
רוכב אופנוע כבן 50 נפצע באורח בינוני בתאונה שאירעה בכביש 90 בין צוקים לפארן. האירוע התרחש בשעה 12:12. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים יוספטל עם חבלות בגפיים.קובי רוזן
"המצב מר מר מר, אסור לי לדבר": הבכי הנסער של הגר"מ שטרנבוך | "אבא, אבא! תחזור אלינו!" • צפו
הגאון רבי משה שטרנבוך פרץ בבכי נסער באמצע הלילה • "אסור לי לדבר, אבל המצב מר מר מר" |"נכון, חטאנו לפניך בחוצפה ובעזות ולא שמענו לקול הבורא הקדוש, אבל אתה הרי אבא..." |הזעקה שהרעידה את הנוכחים: "זהו זמן של צרות" (חרדים)חזקי שטרן
הגיעו לאחל שנה טובה - וגילו את השכן מת בדירתו
גבר כבן 70 אותר ללא רוח חיים בדירתו בתל אביב • השכנים הגיעו לאחל לו שנה טובה ומצאו את הדלת פתוחה | הממצאים הקשים בזירה (בארץ)דוד הכהן
הכנה ליום הדין; האם מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה? • צפו
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: הכנה ליום הדין; האם מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה? והאם צריך לשתות יין ולאכול בשר? • צפו (יהדות)הרב נחום נוסבכר
השופר צועק "תתעורר, לפני שיהיה מאוחר" | צפו ברבי אלימלך בידרמן
למה תוקעים בשופר ולא מביאים דרשן שיעורר את הציבור? ולמה אומרים את ה"למנצח"? | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כיכר השבת
למה נוסעים החב"דניקים לכפר חב"ד בערב ראש השנה?
הנהלת בית אגו"ח מזמינה את הציבור לבקר ולכתוב פ"נ • החדר יהיה פתוח מיום חמישי בבוקר ועד יום שישי בצהריים | "מי שלא נוסע לחצרות קודשנו - זה המקום להגיע אליו" (חסידים ואנ"ש)חזקי שטרן