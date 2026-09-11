הורמוז 2: החות'ים מתקרבים לחניקת נתיב השיט האדום

החות'ים בתימן השלימו היום (שישי) את ההשתלטות על מצר באב אל-מנדב, אחד מנתיבי השיט האסטרטגיים והחשובים בעולם, כך דווח בסוכנות הידיעות AFP. כוחות המורדים הנתמכים באיראן השתלטו על האי פרים שבלב המצר ועל עיר החוף ד'ובאב הצמודה למצר, ובכך הרחיבו את שליטתם לכמעט כל החוף התימני של ים סוף.

גורמים בממשלה התימנית, המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ונתמכת בידי סעודיה, הודו כי כוחות הממשלה נסוגו מהאי האסטרטגי פרים הנמצא במרכז הכניסה למצר. לדבריהם, שליטה על ד'ובאב ועל האי פרים היא מפתח לשליטה במצר באב אל-מנדב - והחות'ים השיגו זאת. ההתפתחות מגיעה יממה בלבד לאחר שהחות'ים השתלטו על עיר הנמל אל-מוח'א, שנחשבה למעוז המרכזי של כוחות ההתנגדות בפיקודו של טארק סאלח. ההתקדמות המהירה דרומה הביאה אותם כעת עד למצר והעניקה להם אחיזה משמעותית באזור הרגיש שמחבר בין ים סוף למפרץ עדן. איראן מנהלת את המערכה מהשטח "הסתכלנו למעלה וראינו רגליים": מחזה לא ייאמן נצפה באמצע הכביש אריה רוזן | 10.09.26 על פי דיווחי רויטרס, הפעולה של החות'ים התבצעה בהכוונה ישירה של משמרות המהפכה של איראן. שני מקורות איראניים מסרו כי טהרן הורתה לחות'ים בשבוע שעבר להסלים את התקפותיהם על סעודיה, והבטיחה להם מימון נוסף ונשק. דיפלומט אזורי שתודרך על ידי טהרן אמר כי בכירים במשמרות המהפכה כבר נסעו לתימן כדי לפקח על התקפות החות'ים נגד סעודיה ולפקד עליהן, לאחר שבועות של דיונים על האסטרטגיה הצבאית. בהסתמך על יירוטי תקשורת ועל עדויות של שבויי חות'ים, אמרו מקורות צבאיים תימניים כי הם סבורים שהמאמץ האיראני מונהג על ידי עבדולראזא שחלאי, מפקד בכיר במשמרות המהפכה. מקורות איראניים לא אישרו זאת, אך בעבר צוין כי שחלאי, המשתייך ליחידת כוח קודס, שהה בתימן בשנים האחרונות.

החות"ים - צילום: מהרשתות הערביות 10 10 0:00 / 2:21 החות"ים ( צילום: מהרשתות הערביות )

טראמפ דוחה את בקשת בן סלמאן

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן התקשר אתמול (חמישי) פעמיים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והפציר בו לתקוף את החות'ים - אבל טראמפ סירב, כך דווח ברשת אקסיוס. השיחות התקיימו לאחר ההתפתחויות הדרמטיות בתימן, שכללו השתלטות חות'ית על איים אסטרטגיים בים האדום, כיבוש עיר נמל סמוכה וחשש שהם יחסמו את באב אל-מנדב.

על פי הדיווח, גורמים אמריקנים אמרו כי הממשל לא מתכוון בינתיים לפעול צבאית באופן ישיר נגד החות'ים. עם זאת, בוושינגטון מודאגים מההסלמה המהירה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, הגיע אתמול לסעודיה לפגישות תיאום דחופות.

לפי בכיר אמריקני, הממשל יספק לסעודיה מודיעין על החות'ים ונתוני מטרות, וכ-200 אנשי צבא אמריקנים כבר נמצאים בממלכה ומעניקים תמיכה שאינה כוללת השתתפות ישירה בלחימה.

צמרת ההגנה והביטחון של סעודיה ( צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית )

ההתפתחויות מגיעות על רקע מתקפות חות'יות מתמשכות על סעודיה. בתחילת השבוע שיגרו החות'ים טילים וכטב"מים לעבר מטרות בדרום סעודיה, כולל מתקני אנרגיה ותשתיות. על פי הודעת הקואליציה הסעודית, לפחות 73 בני אדם נפצעו במתקפות, בהם נשים וילדים.

האזורים שהותקפו כללו את הערים אבהא, ח'מיס מושייט, ג'יזאן ונג'ראן - כולן בדרום סעודיה ובקרבת הגבול עם תימן. אחד המוקדים המרכזיים היה ג'יזאן, שם הותקפה תשתית אנרגיה של חברת Saudi Aramco. משרד האנרגיה הסעודי מסר כי כמה מתקני אנרגיה בדרום המדינה נפגעו, וכי צוותי חירום וכיבוי אש הוזעקו למקום בעקבות שריפות שפרצו במתקנים.

מצר באב אל-מנדב הוא נתיב מרכזי לתנועת ספינות בין האוקיינוס ההודי, מפרץ עדן, הים האדום ותעלת סואץ. כל איום משמעותי על התנועה באזור עלול להוביל חברות ספנות להימנע מהנתיב, להאריך מסלולי הפלגה ולהעלות את עלויות הביטוח וההובלה. ההתפתחויות מעלות חשש מזינוק נוסף במחירי הנפט, הגבוהים גם כך.