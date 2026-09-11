 דלג לתוכן הראשי
מצר אסטרטגי

התפתחות מדאיגה: בסיוע איראן, החות'ים השתלטו על מצר באב אל-מנדב, ארה"ב מסרבת להתערב

כוחות המורדים הנתמכים באיראן השלימו את ההשתלטות על האי פרים ועל עיר החוף ד'ובאב • טראמפ דחה את בקשת בן סלמאן לתקוף | משמרות המהפכה מנהלות את המערכה מהשטח (בעולם)

הורמוז 2: החות'ים מתקרבים לחניקת נתיב השיט האדום

החות'ים בתימן השלימו היום (שישי) את ההשתלטות על מצר באב אל-מנדב, אחד מנתיבי השיט האסטרטגיים והחשובים בעולם, כך דווח בסוכנות הידיעות AFP. כוחות המורדים הנתמכים ב השתלטו על האי פרים שבלב המצר ועל עיר החוף ד'ובאב הצמודה למצר, ובכך הרחיבו את שליטתם לכמעט כל החוף התימני של ים סוף.

גורמים בממשלה התימנית, המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ונתמכת בידי סעודיה, הודו כי כוחות הממשלה נסוגו מהאי האסטרטגי פרים הנמצא במרכז הכניסה למצר. לדבריהם, שליטה על ד'ובאב ועל האי פרים היא מפתח לשליטה במצר באב אל-מנדב - ו השיגו זאת.

ההתפתחות מגיעה יממה בלבד לאחר שהחות'ים השתלטו על עיר הנמל אל-מוח'א, שנחשבה למעוז המרכזי של כוחות ההתנגדות בפיקודו של טארק סאלח. ההתקדמות המהירה דרומה הביאה אותם כעת עד למצר והעניקה להם אחיזה משמעותית באזור הרגיש שמחבר בין ים סוף למפרץ עדן.

איראן מנהלת את המערכה מהשטח

על פי דיווחי רויטרס, הפעולה של החות'ים התבצעה בהכוונה ישירה של משמרות המהפכה של איראן. שני מקורות איראניים מסרו כי טהרן הורתה לחות'ים בשבוע שעבר להסלים את התקפותיהם על סעודיה, והבטיחה להם מימון נוסף ונשק.

דיפלומט אזורי שתודרך על ידי טהרן אמר כי בכירים במשמרות המהפכה כבר נסעו ל כדי לפקח על התקפות החות'ים נגד סעודיה ולפקד עליהן, לאחר שבועות של דיונים על האסטרטגיה הצבאית. בהסתמך על יירוטי תקשורת ועל עדויות של שבויי חות'ים, אמרו מקורות צבאיים תימניים כי הם סבורים שהמאמץ האיראני מונהג על ידי עבדולראזא שחלאי, מפקד בכיר במשמרות המהפכה.

מקורות איראניים לא אישרו זאת, אך בעבר צוין כי שחלאי, המשתייך ליחידת כוח קודס, שהה בתימן בשנים האחרונות.

החות"ים
החות"ים (צילום: מהרשתות הערביות)

דוחה את בקשת בן סלמאן

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן התקשר אתמול (חמישי) פעמיים לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והפציר בו לתקוף את החות'ים - אבל טראמפ סירב, כך דווח ברשת אקסיוס. השיחות התקיימו לאחר ההתפתחויות הדרמטיות בתימן, שכללו השתלטות חות'ית על איים אסטרטגיים בים האדום, כיבוש עיר נמל סמוכה וחשש שהם יחסמו את באב אל-מנדב.

על פי הדיווח, גורמים אמריקנים אמרו כי הממשל לא מתכוון בינתיים לפעול צבאית באופן ישיר נגד החות'ים. עם זאת, בוושינגטון מודאגים מההסלמה המהירה. מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, הגיע אתמול לסעודיה לפגישות תיאום דחופות.

לפי בכיר אמריקני, הממשל יספק לסעודיה מודיעין על החות'ים ונתוני מטרות, וכ-200 אנשי צבא אמריקנים כבר נמצאים בממלכה ומעניקים תמיכה שאינה כוללת השתתפות ישירה בלחימה.

צמרת ההגנה והביטחון של סעודיה (צילום: משרד ההגנה של ממלכת ערב הסעודית)

ההתפתחויות מגיעות על רקע מתקפות חות'יות מתמשכות על סעודיה. בתחילת השבוע שיגרו החות'ים טילים וכטב"מים לעבר מטרות בדרום סעודיה, כולל מתקני אנרגיה ותשתיות. על פי הודעת הקואליציה הסעודית, לפחות 73 בני אדם נפצעו במתקפות, בהם נשים וילדים.

האזורים שהותקפו כללו את הערים אבהא, ח'מיס מושייט, ג'יזאן ונג'ראן - כולן בדרום סעודיה ובקרבת הגבול עם תימן. אחד המוקדים המרכזיים היה ג'יזאן, שם הותקפה תשתית אנרגיה של חברת Saudi Aramco. משרד האנרגיה הסעודי מסר כי כמה מתקני אנרגיה בדרום המדינה נפגעו, וכי צוותי חירום וכיבוי אש הוזעקו למקום בעקבות שריפות שפרצו במתקנים.

מצר באב אל-מנדב הוא נתיב מרכזי לתנועת ספינות בין האוקיינוס ההודי, מפרץ עדן, הים האדום ותעלת סואץ. כל איום משמעותי על התנועה באזור עלול להוביל חברות ספנות להימנע מהנתיב, להאריך מסלולי הפלגה ולהעלות את עלויות הביטוח וההובלה. ההתפתחויות מעלות חשש מזינוק נוסף במחירי הנפט, הגבוהים גם כך.
איראןדונלד טראמפסעודיהתימןמשמרות המהפכהחות'יםמוחמד בן סלמאןמצר באב אל-מנדב
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר