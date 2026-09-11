הילד שנפצע קשה באירוע הדקירה בבית שמש הגיע לימ"ר ירושלים • עלה על מדי משטרה, נסע בניידת ופגש את מפקד המחוז | "זה כבוד גדול להצדיע לו" (חדשות)

כיכר השבת