מבזקים נוספים
גבר בן 73 התמוטט בחדר כושר באשדוד ופונה בהחייאה
גבר בן 73 התמוטט בחדר כושר בקניון באשדוד. צוותי איחוד הצלה ביצעו פעולות החייאה במקום. הגבר פונה לבית חולים תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר קשה ולא יציב.קובי רוזן
הגיעו לאחל שנה טובה - וגילו את השכן מת בדירתו
גבר כבן 70 אותר ללא רוח חיים בדירתו בתל אביב • השכנים הגיעו לאחל לו שנה טובה ומצאו את הדלת פתוחה | הממצאים הקשים בזירה (בארץ)דוד הכהן
הכנה ליום הדין; האם מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה? • צפו
הגאון רבי נחום נוסבכר, מראשי ישיבת "שער התלמוד", בפינת הלכה חדשה ב'כיכר השבת' - "דקה מבית ההוראה", על-פי פסקיו של הגאון רבי עמרם פריד | ובפינה היומית: הכנה ליום הדין; האם מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה? והאם צריך לשתות יין ולאכול בשר? • צפו (יהדות)הרב נחום נוסבכר
השופר צועק "תתעורר, לפני שיהיה מאוחר" | צפו ברבי אלימלך בידרמן
למה תוקעים בשופר ולא מביאים דרשן שיעורר את הציבור? ולמה אומרים את ה"למנצח"? | המשפיע החסידי רבי אלימלך בידרמן בדקת חיזוק ביום • צפו (חרדים)כיכר השבת
למה נוסעים החב"דניקים לכפר חב"ד בערב ראש השנה?
הנהלת בית אגו"ח מזמינה את הציבור לבקר ולכתוב פ"נ • החדר יהיה פתוח מיום חמישי בבוקר ועד יום שישי בצהריים | "מי שלא נוסע לחצרות קודשנו - זה המקום להגיע אליו" (חסידים ואנ"ש)חזקי שטרן
התפתחות מדאיגה: בסיוע איראן, החות'ים השתלטו על מצר באב אל-מנדב, ארה"ב מסרבת להתערב
כוחות המורדים הנתמכים באיראן השלימו את ההשתלטות על האי פרים ועל עיר החוף ד'ובאב • טראמפ דחה את בקשת בן סלמאן לתקוף | משמרות המהפכה מנהלות את המערכה מהשטח (בעולם)יוסי נכטיגל
חיפושים אחר צעיר שנעלם בחוף הסטודנטים בחיפה
כוחות משטרה וחירום ממשיכים בחיפושים אחר צעיר שנכנס למים בחוף הסטודנטים בחיפה וטרם אותר. מפכ"ל המשטרה דני לוי ומפקד מחוז חוף יחיאל בוהדנה הגיעו למקום וקיימו הערכת מצב. החיפושים מתבצעים בים, באוויר ולאורך החוף באמצעות שוטרים, מתנדבים, לוחמי מג"ב, השיטור הימי, המערך האווירי וגופי החירום.קובי רוזן
"שוטר קטן, גיבור גדול": הילד ששרד את הטרגדיה בבית שמש הפך לשוטר ליום אחד
הילד שנפצע קשה באירוע הדקירה בבית שמש הגיע לימ"ר ירושלים • עלה על מדי משטרה, נסע בניידת ופגש את מפקד המחוז | "זה כבוד גדול להצדיע לו" (חדשות)כיכר השבת