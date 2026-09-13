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מבזק15 שנה אחרי

"מתגעגע אליך בכל הלב": הזמר מידד טסה חשף את הכאב אתו הוא מתמודד  

הזמר שיתף את שעבר עליו מאז שאחיו אביאל נפטר, לפני 15 שנה בערב ראש השנה | "אתה חסר לי ברגעים הגדולים, אבל אולי אפילו יותר ברגעים הקטנים" (ברנז'ה)

מידד טסה ואחיו אביאל | צילום: צילום: באדיבות המשפחה
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22:38

קרע בצמרת האיראנית: גנרלים איימו להתפטר - והמפגש שבוטל ברגע האחרון

עימותים חריפים מאחורי הקלעים באיראן: שני גנרלים איימו להתפטר | שאלות גוברות סביב סמכותו של מוג'תבא חמינאי | במקביל, בוטל מפגש פסגה בין איראן למדינות המפרץ (בעולם)

אריה רוזן
22:25

עומאן הודיעה על ביטול פסגת מדינות המפרץ עם איראן שתוכננה למחר

22:00

הליכוד יגיש בקשות לפסילת הרשימה המשותפת ורע"ם מהתמודדות

מפלגת הליכוד הודיעה כי תגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע"ם. לטענת המפלגה, "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה"ל ולא מסוגלים להגיד שחמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור". הליכוד טען כי "תומכי הטרור הללו הם השותפים הטבעיים של גדי איזנקוט, איתם הוא רוצה להקים ממשלה יחד עם יאיר גולן וליברמן".

כיכר השבת
21:55

הליכוד יגיד בקשה לפסילת ההתמודדות של הרשימה המשותפת ורע"מ

הליכוד יגיש בקשות פסילה להתמודדות של הרשימה המשותפת ושל רע״ם | "בכנסת ישראל אין מקום למי שפוגעים בחיילי צה״ל" (בארץ)

כיכר השבת
21:43

נהג בן 30 נהרג בתאונת דרכים בכביש 762 ליד רכסים

נהג רכב כבן 30 נהרג בתאונת דרכים בכביש 762 סמוך לרכסים. התאונה כללה שני כלי רכב. בנוסף, אשה כבת 40 נפצעה באורח בינוני ופונתה לבית חולים. צוותי איחוד הצלה הגיעו לזירה והעניקו טיפול רפואי.

קובי רוזן
21:43

הרוג ופצועה בתאונת דרכים בכביש 762 סמוך לרכסים

גבר כבן 30 נהרג הערב (שעה 20:54) בתאונה בין שני רכבים בכביש 762 סמוך לרכסים. אישה כבת 40 נפצעה עם חבלות בבטן ובגפיים התחתונות ופונתה לבית החולים רמב"ם. צוותי מד"א קבעו את מותו של הגבר במקום.

קובי רוזן
21:30

שר הביטחון מבהיר: "נערכים לשליטה על עלי טאהר - מי שיתקרב לרכס יושמד"

משה בשן
21:26

כ"ץ: רכס עלי טאהר חלק מאזור הביטחון הישראלי בלבנון

שר הביטחון ישראל כ"ץ הצהיר כי רכס עלי טאהר הוא חלק מהקו הצהוב ומאזור הביטחון של ישראל בלבנון. לדבריו, צה"ל נערך מבצעית לשליטה על הרכס ולמניעת כל ניסיון של חיזבאללה או גורם אחר להתבסס בו. "מי שיתקרב לרכס יושמד" אמר כ"ץ.

קובי אטינגר
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