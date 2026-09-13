אלי גוטהלף אירח את הזמר והיוצר אורי אברהם למשדר מיוחד וחשוף למוצאי ראש השנה | למה כדאי לנו להפסיק לפחד מתפילת נעילה? איך הופכים נפילה רוחנית למקפצה? ואיך נולד באורח פלא האלבום "ימים של רגש"? • צפו בשיחה כנה שמשלבת מוזיקה, נשמה והכנה מדויקת ליום כיפור (מוזיקה)

כיכר השבת