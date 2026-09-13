מבזקים נוספים
אישה בת 22 נפצעה קשה באירוע אלימות באום בטין
אישה בת 22 נפצעה קשה באירוע אלימות באום בטין. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי בשעה 00:54 ופינו אותה לבית החולים סורוקה עם פציעות חודרות.קובי רוזן
רוכב אופנוע נפצע קשה בתאונה בכביש 431 סמוך לראשון לציון
רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בכביש 431 סמוך לראשון לציון. התאונה כללה שני כלי רכב ואופנוע. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה ופינו אותו לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
תאונה קשה בכביש 431: בן 23 במצב קשה ו-6 נפגעים קל
בן 23 נפגע קשה עם חבלות בגפיים ובבטן בתאונה בין אופנוע לשני רכבים בכביש 431 סמוך למחלף מבוא איילון. התאונה אירעה בשעה 00:09. צוותי מד"א פינו את הפצוע הקשה לבית החולים וולפסון, ו-6 נפגעים קל נוספים פונו לבית החולים אסף הרופא.קובי רוזן
בני ברק של מעלה; רבבות בנעילת ראש השנה בחצרות הקודש בצל אדמו"רי העיר
רבבות חסידים ואנשי מעשה גדשו את היכלי בתי המדרש בעיר התורה והחסידות בני ברק במהלך ימי ראש השנה, שם זכו לרגעים נעלים של התעלות וכיסופים בצל הקודש • הצלם שוקי לרר מגיש גלריית ענק מעריכת הטישים של נעילת החג בחצרות הקודש ויז'ניץ, דאראג, סאדיגורה, שבט הלוי, מחנובקא בעלזא, מודז'יץ וקוזמיר (חסידים)חיים רוזנבוים
שני פצועים בתאונת דרכים ברהט
שני גברים נפגעו בתאונת דרכים ברחוב עומר אלמוכתאר ברהט. גבר כבן 50 נפצע באורח בינוני וצעיר כבן 19 נפצע באורח קל. התאונה כללה התנגשות בין שני כלי רכב. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי בזירה ופינו את הפצועים לבית החולים סורוקה.קובי רוזן
ברח מאור הזרקורים 40 שנה, עד שהלחין את השיר ששרים בכל בית כנסת
אלי גוטהלף אירח את הזמר והיוצר אורי אברהם למשדר מיוחד וחשוף למוצאי ראש השנה | למה כדאי לנו להפסיק לפחד מתפילת נעילה? איך הופכים נפילה רוחנית למקפצה? ואיך נולד באורח פלא האלבום "ימים של רגש"? • צפו בשיחה כנה שמשלבת מוזיקה, נשמה והכנה מדויקת ליום כיפור (מוזיקה)כיכר השבת
מעצר חשוד בירי ביפו — נתפסו אקדח ותחמושת
שוטרי תחנת יפו עצרו חשוד בן 21 שביצע ירי ברחוב ליב בן שרה ביפו. הירי דווח מוקדם יותר הערב למוקד 100, ללא נפגעים. בחיפוש שבוצע סמוך לבית החשוד נתפס אקדח טעון בתחמושת. החשוד הועבר לחקירה בתחנת יפו, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו בבית המשפט.קובי רוזן
קרע בצמרת האיראנית: גנרלים איימו להתפטר - והמפגש שבוטל ברגע האחרון
עימותים חריפים מאחורי הקלעים באיראן: שני גנרלים איימו להתפטר | שאלות גוברות סביב סמכותו של מוג'תבא חמינאי | במקביל, בוטל מפגש פסגה בין איראן למדינות המפרץ (בעולם)אריה רוזן