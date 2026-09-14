עינב צנגאוקר חושפת: ידעתי איפה מתן מוחזק כמעט בזמן אמת

מבזקים נוספים
יאיר לפיד טוען: זה מה שביקש ממני נתניהו בפגישה הביטחונית היום
ראש הממשלה ביקש מיו"ר האופוזיציה לתמוך בפתיחת התקציב להגדלת תקציב הביטחון • לפיד הסכים תוך שמציב תנאי ומשתלח בחרדים: "תבטלו את הכספים הקואליציוניים ותפסיקו לממן את ההשתמטות החרדית" (פוליטי מדיני)דוד הכהן
המועמד במפלגתו של וינטר: "בז לאנשים האלה, בא להעיף אותם מהכנסת"
מספר שתיים במפלגת "עמך ישראל" לכנסת, בראשות עופר וינטר, תקף היום בחריפות את המפלגות הערביות - כשנשאל על שיתוף פעולה • "לא אכפת לי מעזה וג'נין, אכפת לי מפה" (פוליטי מדיני)יוני גבאי
לפיד מתנה תמיכה בתקציב ביטחון בביטול כספים קואליציוניים
לשכת יאיר לפיד מסרה כי במהלך עדכון ביטחוני עם נתניהו, ביקש ראש הממשלה לפתוח את חוק התקציב להעברת כספים נוספים למערכת הבטחון. לפיד השיב שהוא תומך בהעברת הכספים לצה"ל, אך התנה את תמיכתו: "המקור התקציבי לא יכול להיות העלאת מסים למעמד הביניים ומשרתי המילואים. במקום זה תכניסו להצעה ביטול של הכספים הקואליציוניים המושחתים ועשרות מיליארדי השקלים שאתם מעבירים למימון ההשתמטות החרדית - ונתמוך בהצעה גם בכנסת".כיכר השבת
צעקות קשות לעבר אמו של הנרצח בדיון הסוער: "תסתמי את הפה שלך"
בית המשפט המחוזי בירושלים צפוי להכריע בהמשך היום • אימו של החשוד המרכזי, בעלת עבר פלילי, עומדת בפני החלטה גורלית | "הם רוצחים לכל דבר" - אמו של בניהו (חוק ומשפט)קובי אטינגר
לפני ימי הדין | האדמו"רים עלו לברך ולהתברך אצל זקן רבני ברסלב • צפו
במהלך השבוע האחרון עלו אדמורי"ם ורבנים לביקור במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, זקן רבני ברסלב, לברך ולהתברך בברכת השנים | צפו בתיעוד מביקורי האדמו"רים מתולדות אהרן, גאלאנטא, זוויעהל, והגה"צ ר' גמליאל רבינוביץ (חסידים)חיים רוזנבוים
פרשיית ההרעלה החמורה בסופר בירושלים: "ריסק גלולות, החדיר לצנצנות - והניח על המדפים"
הסיוט של כל הורים הפך למציאות: כתב אישום מזעזע חושף כיצד תושב באר שבע ריסק עשרות כדורי מרשם והחדיר אותם במכוון לצנצנות מחית מזון לתינוקות בסניפי רשת סופרמרקטים בירושלים | פעוטות אושפזו לאחר שסבלו מהרעלה חמורה | הפרקליטות דורשת כעת את מעצרו המלא עד תום ההליכים (אקטואליה)קובי רוזן
צרפת: שוטר השליך אדם לקרקע בעוצמה - שמת ימים לאחר מכן | תיעוד
המחלקה לחקירות שוטרים בצרפת פתחה בחקירה לאחר שסרטון שפורסם בימים האחרונים מציג את הרגע בו שוטר משליך אדם בעוצמה לקרקע לפני מספר חודשים | האדם שאושפז בבית החולים מת כעבור ימים ספורים, אם כי לא ברור אם ישנו קשר לנפילה (בעולם)כיכר השבת
דרמה בגבול: ראש הממשלה לשעבר כמעט נפגע בתקיפה רוסית ישירה
מל"ט רוסי פגע בקטר רכבת באזור יהודין, 2 ק"מ מהגבול עם פולין • דקות קודם עבר בוריס ג'ונסון ויועצי ביטחון אירופים באותו נתיב | "מנהיג ברברי מנסה להטיל טרור" (בעולם)כיכר השבת