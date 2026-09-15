בית המשפט העליון בארצות הברית דחה את יוזמתו של הנשיא דונלד טראמפ להטיל הגבלות רוחביות וחריגות על ההצבעה בדואר לקראת בחירות אמצע הכהונה שצפויות להתקיים בנובמבר הקרוב.

בהחלטה קצרה שלא פירטה את מלוא הנימוקים המשפטיים, הותירו השופטים על כנו צו מניעה שהוציאה ערכאה נמוכה יותר, אשר בלם את יישום התקנות החדשות של שירות הדואר הפדרלי.

העתירה הוגשה לאחר שצו נשיאותי ביקש לחייב את רשויות המדינה לעמוד בסטנדרטים חדשים, שכללו בין היתר עיצוב מעטפות אחיד ודרישה להעברת רשימות בוחרים מעודכנות למערכת מקוונת כתנאי למשלוח המעטפות.

קואליציה רחבה של מדינות וארגוני זכויות אדם יצאה נגד המהלך בטענה כי מדובר בניסיון פסול להתערב בניהול הבחירות בשלב מתקדם שבו ההצבעה כבר החלה בחלק מהמקומות.

מנגד, במשרד המשפטים טענו כי הדרישות נועדו להבטיח את אבטחת התהליך ולמנוע זיופים. למרות זאת, בית המשפט קבע כי עמדת הממשל חלשה מבחינה משפטית בשלב הנוכחי, וכי מאזן השיקולים אינו תומך בהתערבות חירום מצד ערכאת הערעור העליונה.

השופט ברט קוואנו הבהיר בחוות דעת נפרדת כי אף שלשירות הדואר עשויה להיות הסמכות הרגולטורית הבסיסית להסדיר את טיפולו בדואר, הרי שיישומו של שינוי דרמטי כל כך בעיצומה של תקופת הבחירות היה יוצר מצב בלתי סביר.

בדעת מיעוט חריפה טענו השופטים סמואל אליטו וקלרנס תומאס כי יש לאפשר לממשל לאכוף את הכללים, אך כאמור עמדתם נדחתה. פעילי זכויות אדם וראשי מדינות רבות בירכו על הפסיקה, שתאפשר למאות אלפי אזרחים להמשיך להצביע בבטחה באמצעות הדואר מבלי להיקלע למכשולים מנהליים בלתי צפויים.

טראמפ הגיב בזעם רב להחלטה בפוסט ארוך במיוחד אותו פרסם ברשת החברתית שלו וכך כתב:

"הרפובליקנים ספגו החלטה גרועה נוספת מטעם בית המשפט העליון של ארצות הברית, החלטה שערכאות המשפט סחבו זמן רב קודם שניתנה. לאחר מכן, בית המשפט האשים בכך שאין מספיק זמן ליישם פתרון לאסון ההצבעה בדואר המושחת ויוצא הכלל מכל שליטה, דבר המהווה ללעג ולקלס בכל רחבי העולם.

ארצות הברית היא המדינה היחידה שצריכה לסבול תרמית הורסת מדינה מעין זו. השופטים סמואל אליטו וקלרנס תומאס, שניהם אגדות אמיתיות, הסתייגו בחריפות מפסיקה נוראית ופוליטית זו המהווה הפסד גדול לרפובליקנים ולאמריקה עצמה.

ההחלטה מקלה מאוד על הרמאויות של השמאל הקיצוני בקולות הדואר, וכעת יש להם יד חופשית לעשות זאת. בית המשפט העליון אכזב באמת ובתמים את מדינתנו, ושופטים מסוימים מבויתים וחרדים מפני הדמוקרטים המטורפים הללו וחסרי אומץ לחלוטין.

החלטתם הנוראית בנושא המכסים תעלה לארצות הברית במשך שנים טריליוני דולרים, ומבלי אפילו לקבוע כי כסף ששולם אינו חייב להיות מוחזר. המצב מיטיב עם גופים השונאים באמת את אמריקה ושודדים אותה זה שנים, וגורם לעלויות מיותרות של מיליארדי דולרים מיד.

גם ההחלטה בנושא האזרחות מכוח לידה היא אסון מוחלט עבור אמריקה, שכבר הובילה לשחיתות עצומה בנוגע לאזרחות במדינה. הנזק שנגרם לאמריקה בלתי משוער, והם יודעים זאת היטב בדיוק כמו כל אדם אחר, מדובר בנזק בלתי הפיך ובלתי ניתן לתיקון.

חוסר היכולת והרצון של בית המשפט לעשות את הדבר הנכון למען המדינה יירשם באופן שלילי ביותר בדברי הימים של ההיסטוריה. בית המשפט העליון נתון לבריונות ולשדולות מצד השמאל הקיצוני לקבלת החלטות המסיגות את אמריקה לאחור בלפחות מאה שנה.

אין מדובר באנשים שריאיין כדי שיכהנו בבית המשפט העליון של ארצות הברית, שכן הם קליפה בלבד מעצמם המקורית. בית המשפט גובה מארצות הברית טריליוני דולרים באמצעות פסיקות גרועות באופן מזעזע, המאופיינות בהיקף כה רחב עד שקשה למדינה להתאושש.

זהו בית המשפט שיירשם בהיסטוריה כמי שהוציא תחת ידיו את ההחלטות ההרסניות, הפוגעניות והמזיקות ביותר בתולדות המדינה. אין זה קל עבורי לכתוב ביקורת זו על בית המשפט העליון, והדבר כנראה יעלה לי ביוקר רב במשך שנים.

אני מרגיש חובה ותפקידי כנשיא לנהוג כך למען אמריקה האהובה, ואני מודה לציבור על תשומת הלב לנושא חשוב זה".