סקר חדש שפורסם הערב: איזנקוט מוביל עם 24 מנדטים, הליכוד 20 • שוויון מדויק של 52-52 בין הגושים | הנדל עם 4 מנדטים הופך לשחקן המכריע, מפלגת הציבור החרדי עמוק מתחת אחוז החסימה (בארץ)

יוני גבאי