 דלג לתוכן הראשי
לקראת חזרה לשיחות?

טראמפ ב"מתקפת פוסטים" מכוונים כנגד האיראנים: האסרטגיה מאחורי הציוצים והקשר למחירי הדלק

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פתח הערב ב"מתקפת פוסטים" ברשת החברתית שלו כפי שהוא נוהג מפעם לפעם | במוקד: הסוגיה האיראנית, המצור בהורמוז ומחירי הדלק |  "אני מקווה שכולם מבינים שעליות המחירים ברחבי אמריקה נגרמו על ידי ג'ו ביידן הישנוני וממשל ביידן, ולא על ידי 'טראמפ'", כתב הנשיא (חדשות)

1תגובות
הנשיא טראמפ בהצהרה לכתבים (צילום: הבית הלבן)

​נשיא ארצות הברית הודיע על הגברה משמעותית במשלוחי האמצעים הלחימה לאזור, בסדרת פוסטים שפרסם ברשת החברתית שלו.

"לאחרונה קיבלתי דיווח שארצות הברית מייצרת יותר נשק מעולה ואיכותי מאי פעם בהיסטוריה שלנו. הם נמסרים על בסיס יומי לכוחותינו במזרח התיכון ומעבר לכך. מפעלי חברות הביטחון שלנו פועלים 24/7, ובמקביל בונים בממוצע 4 עד 5 מפעלים חדשים וגדולי ממדים כל אחד", טען טראמפ.

אחרי הדיווחים על מחסור חמור בטילים, הנשיא טען כי "ההתמקדות העיקרית של ייצור זה הייתה במערכות פטריוט, מערכות ת'אאד, טומהוק ומערכות טילים סטנדרטיות אחרות, מהן כבר יש לנו כמויות גדולות במלאי", דברי הנשיא.

​במקביל להתפתחויות הצבאיות, התייחס הנשיא לתנועת האנרגיה במפרץ הפרסי. "נפט זורם דרך מצר הורמוז. מדינות העולם, שלא עזרו לנו כלל, צריכות, ויחזירו, את הכספים לארצות הברית של אמריקה כשהתלקחות התרמית הזו תסתיים. אנו עושים זאת הרבה יותר עבור אחרים מאשר עבור עצמנו, וכך היה במשך דורות", הצהיר. בכך רמז הנשיא שהוא מעוניין לחייב את הספינות העוברות במצר בדמי תשלום, מהלך שביטל בעבר.

​בהמשך לדברים, הציג הנשיא את עמדתו בנוגע לאפשרות של מגעים דיפלומטיים מול ממשל איראני מוחלש. "האומה הכושלת של רוצה לעשות עסקה, במהירות ובאופן נואש. אני אקבע אם ארצות הברית תבחר להשתלב - תפיסה שאנו פתוחים לגביה. תודה על תשומת הלב בעניין זה!", ציין, ובכך רמז שהוא נותר פתוח למשא ומתן.

​בנוסף, קישר הנשיא בין המצב הצבאי לעליית המחירים במשק האמריקני. "אני מקווה שכולם מבינים שעליות המחירים ברחבי אמריקה נגרמו על ידי ג'ו ביידן הישנוני וממשל ביידן, ולא על ידי 'טראמפ'. אפילו הנפט היה גבוה יותר תחת ביידן מאשר כעת, ומנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני! למעט חריג זמני של הנפט, המחירים יורדים בחדות, והנפט ירד כמו אבן ברגע שהסכסוך הצבאי עם איראן יסתיים, וזה לא ייקח זמן רב. תודה על תשומת הלב בעניין זה!", חתם את דבריו.

מימין טראמפ, משמאל חמינאי (צילום: שאטרסטוק)

שילוב ארבעת הפוסטים מציג אסטרטגיה של מרתון המסרים, שבה טראמפ מנסה להקרין כוח מוחלט לצד מוכנות להסדר בתנאים שלו.

מחד, הוא מדגיש עוצמה צבאית בלתי מוגבלת, יציבות לדבריו בשווקי האנרגיה וסדר עולמי שבו ארה"ב אינה פראיירית של אף מדינה.

מאידך, הוא ממצב את איראן כחלשה ונואשת לעסקה, ובכך מכין את הקרקע בדעת הקהל למהלך מנהיגותי שיוצג כניצחון אמריקני מוחלט תוך הרגעת חששות הציבור מעליית המחירים.
איראןדונלד טראמפ

1 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
המציאות מראה את ההפך הגמור לצערי, אירן מתחזקת ואמריקה נחלשת, אבל זה לא אומר שזה אמור וצריך להתשנות בהקדם
אריק

תוכן שאסור לפספס:

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

אודותדרושיםמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר