​נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע על הגברה משמעותית במשלוחי האמצעים הלחימה לאזור, בסדרת פוסטים שפרסם ברשת החברתית שלו.

"לאחרונה קיבלתי דיווח שארצות הברית מייצרת יותר נשק מעולה ואיכותי מאי פעם בהיסטוריה שלנו. הם נמסרים על בסיס יומי לכוחותינו במזרח התיכון ומעבר לכך. מפעלי חברות הביטחון שלנו פועלים 24/7, ובמקביל בונים בממוצע 4 עד 5 מפעלים חדשים וגדולי ממדים כל אחד", טען טראמפ.

אחרי הדיווחים על מחסור חמור בטילים, הנשיא טען כי "ההתמקדות העיקרית של ייצור זה הייתה במערכות פטריוט, מערכות ת'אאד, טומהוק ומערכות טילים סטנדרטיות אחרות, מהן כבר יש לנו כמויות גדולות במלאי", דברי הנשיא.

​במקביל להתפתחויות הצבאיות, התייחס הנשיא לתנועת האנרגיה במפרץ הפרסי. "נפט זורם דרך מצר הורמוז. מדינות העולם, שלא עזרו לנו כלל, צריכות, ויחזירו, את הכספים לארצות הברית של אמריקה כשהתלקחות התרמית הזו תסתיים. אנו עושים זאת הרבה יותר עבור אחרים מאשר עבור עצמנו, וכך היה במשך דורות", הצהיר. בכך רמז הנשיא שהוא מעוניין לחייב את הספינות העוברות במצר בדמי תשלום, מהלך שביטל בעבר.

​בהמשך לדברים, הציג הנשיא את עמדתו בנוגע לאפשרות של מגעים דיפלומטיים מול ממשל איראני מוחלש. "האומה הכושלת של איראן רוצה לעשות עסקה, במהירות ובאופן נואש. אני אקבע אם ארצות הברית תבחר להשתלב - תפיסה שאנו פתוחים לגביה. תודה על תשומת הלב בעניין זה!", ציין, ובכך רמז שהוא נותר פתוח למשא ומתן.

​בנוסף, קישר הנשיא בין המצב הצבאי לעליית המחירים במשק האמריקני. "אני מקווה שכולם מבינים שעליות המחירים ברחבי אמריקה נגרמו על ידי ג'ו ביידן הישנוני וממשל ביידן, ולא על ידי 'טראמפ'. אפילו הנפט היה גבוה יותר תחת ביידן מאשר כעת, ומנענו מאיראן להשיג נשק גרעיני! למעט חריג זמני של הנפט, המחירים יורדים בחדות, והנפט ירד כמו אבן ברגע שהסכסוך הצבאי עם איראן יסתיים, וזה לא ייקח זמן רב. תודה על תשומת הלב בעניין זה!", חתם את דבריו.