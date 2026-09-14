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מפלגת הדמוקרטים הגישה היום (שני) עתירה לוועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את מפלגת עוצמה יהודית ואת שמונת מועמדיה מלהתמודד בבחירות לכנסת ה-26. העתירה, שהוגשה על ידי יועץ משפטי המפלגה עו"ד עומרי שגב, מתבססת על שתי עילות מרכזיות: פגיעה בדמוקרטיה ושלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, לצד הסתה לגזענות.

בעתירה טוענים הדמוקרטים כי נציגי עוצמה יהודית "אינם עוסקים עוד בתיאוריה, אלא משתמשים בכוחם השלטוני והחסינות שניתנה לריסוק שלטון החוק, הפרת צווים שיפוטיים, אי הכרה בסמכות בג"ץ, פגיעה בביטחון המדינה והסתה לגזענות אלימה". הטענה לפסילה בגין הסתה לגזענות מתייחסת למעשים והתבטאויות של שבעה ממועמדי הרשימה. בין הראיות המוצגות: תמיכה פומבית רחבה במי שהורשע ברצח שלושת בני משפחת דוואבשה בעבירה שיסודה מניע גזעני, פרסום פרטיהם של אזרחים ערבים בקריאה מפורשת לפגוע בפרנסתם, והזדהות עם תנועת כך שנפסלה בעבר בעילה זו. ביחס לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, נכתב בעתירה כי "לא מדובר במעידה חד-פעמית בקדנציה הנוכחית, הוא מייצג אידיאולוגיה עקבית ומסוכנת". העתירה מפנה לרצף ההיסטורי: החל מהרשעותיו בעבר בתמיכה בארגון טרור ובהסתה לגזענות, דרך תלישת סמל הרכב של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין ז"ל והאמירה "הגענו לסמל, נגיע גם אליו" - ועד היום. לטענת העותרים, בתפקידו הנוכחי הוא מפעיל סמכות שלטונית בחריגה מן הדין ופועל בשיטתיות בניגוד להחלטות בית המשפט העליון. המועמד במפלגתו של וינטר: "בז לאנשים האלה, בא להעיף אותם מהכנסת" יוני גבאי | 15:23 "זה מתחיל ביאיר גולן" | נתניהו מזועזע: כך הוא הגיב על הסרט נז"א • צפו קובי אטינגר | 19:00 ביחס לח"כ טלי גוטליב, נטען כי היא משתמשת בחסינותה הפרלמנטרית כדי לפגוע במוסדות המדינה. העתירה מציינת כי היא קראה פומבית לפרוץ לבסיס צבאי כדי לשבש חקירה והודיעה כי צווי בית משפט אינם חלים עליה. שיא השפל, לטענת העותרים, הגיע כאשר חשפה את זהותו של איש שב"כ - מה שהוביל לכתב אישום נגדה בגין עבירות ביטחון של גילוי מידע חסוי.

יאיר גולן ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

מנכ"ל הדמוקרטים, עומר לובטון גרנות, מסר: "דמוקרטיה חפצת חיים חייבת להגן על עצמה מפני כוחות אנטי-דמוקרטיים שמבקשים להשתמש בכלים שהיא מעניקה להם כדי להרוס אותה מבפנים. כלוחמי דמוקרטיה גאים שנושאים את דגל ישראל כיהודית ודמוקרטית, לא נאפשר להם לעשות זאת".

לובטון גרנות הוסיף: "בניגוד למחריבי הדמוקרטיה אשר מבקשים לפרק את יסודות קיומנו, מפלגת הדמוקרטים ניצבת כחומה בצורה בחזית המאבק. אנו קוראים לוועדת הבחירות המרכזית למתוח קו אדום ובוהק, ולפסול את הרשימה הגזענית והמסוכנת הזו לאלתר".

עוצמה יהודית הגיבה בחריפות לעתירה. במפלגה מסרו: "מפלגת הדמוקרטים היא מפלגה אנטישמית אנטי ישראלית. בראשה עומד אדם שאמר שחיילי צה"ל הורגים תינוקות כתחביב, חברי המפלגה הזו הובילו את הסרבנות לצה"ל ערב ה-7.10, העניקו ייצוג משפטי למחבלים, ורק היום גיבו את סרט ההסתה האנטישמי כנגד צה"ל. העובדה שמפלגה כזו חברה בכנסת היא אות קלון למדינת ישראל".

יצוין כי זו לא הפעם הראשונה שמפלגות מנסות לפסול זו את זו בוועדת הבחירות. בעבר נפסלו מפלגות ומועמדים בעילות דומות, אך לא תמיד ההחלטות עמדו בבג"ץ. ההליך בוועדת הבחירות המרכזית צפוי להתקיים בשבועות הקרובים.