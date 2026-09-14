הסרט "נז״א" שזכה בפרס המיוחד של חבר השופטים בפסטיבל ונציה עורר סערה בארץ - כולל איום משר התרבות מיקי זוהר בשלילת אזרחותם של היוצרים | אז מה רואים שם? (בארץ)

אריה רוזן