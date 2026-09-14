תאונה בין רכב לטרקטור בנטור: 10 פצועים, אחד מהם פונה במסוק

מבזקים נוספים
עוררו רחמי שמיים; זקן רבני תל אביב אושפז בבית החולים
דאגה עמוקה בתל אביב, הגאון רבי מרדכי אויערבאך, רבה של קהילת 'אביר יעקב' בעיר, אושפז בבית החולים 'איכילוב' בעקבות דלקת ריאות חריפה • הרב שוהה בבית החולים זה כשבוע ימים ואף עשה שם את ימי ראש השנה • הציבור נקרא להעתיר בתפילה לרפואת רבי מרדכי בן חיה רבקה (חרדים)חיים רוזנבוים
מהכותל ועד ליז'ענסק: רבבות יעתירו לרפואת האדמו"ר מויז'ניץ שיעבור מחר טיפול רפואי
העתירו בתפילות, האדמו"ר מויז'ניץ צפוי לעבור מחר בבוקר השתלת קוצב לב במרכז הרפואי 'הדסה עין כרם' • בעת הטיפול, בשעה 8:30 בבוקר, יתכנסו אלפי החסידים בכל מקומות מושבותיהם ובמקומות הקדושים לתפילת רבים • בתוך כך: הרבי פיאר הערב את שמחת אירוסי נכדתו ועודד את השירה בעוז • בחסידות קוראים להעתיר לרפואת האדמו"ר רבי ישראל בן לאה אסתר (חסידים)חיים רוזנבוים
הגאון רבי מרדכי אוירבך אושפז בבית החולים
לקיים בנו חכמי ישראל: העתירו בתפילה על הגאון רבי מרדכי אוירבך שאושפז בבית החולים. שמו לתפילה רבי מרדכי בן חיה רבקה לרפואה שלימהקובי ישראל
שורדת השבי בתגובה נסערת ליוצרי הסרט האנטישמי: "אין לכם מחילה"
שורדת השבי לירי אלבג תקפה בחריפות את יובל אברהם, מיוצרי הסרט "נז"א", בעקבות הטענות המופנות בו כלפי צה"ל: "אם היית נופל בשבי חמאס, מבחינתם היית חייל בכל מקרה" (בארץ)אריה רוזן
טראמפ: "רוסיה ואוקראינה הגיעו להסכם", זלנסקי: "נפסיק אם הם יפסיקו"
טראמפ טוען כי העלייה במחירי הדלק קשורה בעיקר למלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שלדבריו יפסיקו את התקפיות על תשתיות האנרגיה | נשיא אוקראינה זלנסקי הגיב בציניות (בעולם)אריה רוזן
רוכב אופניים חשמליים נפצע קל בתאונה בבני ברק
צעיר כבן 20 נפצע באורח קל בתאונה עם רכב ברחוב בן זכאי בבני ברק. צוותי איחוד הצלה העניקו לרוכב האופניים החשמליים טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן
צעיר בן 19 נפצע קשה באירוע אלימות באשדוד
צעיר בן 19 נפצע במצב קשה עם פציעה חודרת באירוע אלימות ברחוב שלמה בן יוסף באשדוד. הדיווח התקבל במוקד מד"א בשעה 21:45. צוותי מד"א טיפלו בפצוע במקום ופינו אותו לבית החולים אסותא.קובי רוזן