הרשויות בלחץ שיא: מי גורם לרכבות עמוסות בנוסעים להתהפך?

ארה"ב אישרה לראשונה כי ברשותה מערכות נשק המוצבות בחלל. מזכיר חיל האוויר האמריקאי מסר שהמערכות מסוגלות להגן על כוחות ארה"ב מפני פעולות עוינות, אך סירב לחשוף באיזה נשק מדובר, כמה מערכות קיימות ומתי שוגרו. כוח החלל האמריקאי מסר כי ניתן להשתמש במערכות לצורך "שיבוש, פגיעה ביכולות ואף השמדה", הן בהגנה והן בהתקפה. מומחים מעריכים שמדובר במערכות לוחמה אלקטרונית ושיבוש.

קובי אטינגר