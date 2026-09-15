הרשויות בלחץ שיא: מי גורם לרכבות עמוסות בנוסעים להתהפך?

מערכת הרכבות בהולנד נקלעה היום לכאוס נרחב, לאחר שבמספר מוקדים התגלו הפרעות במערכת המסילות שהובילו להשבתת רכבות באזורי זוולה, דוונטר ואמרספורט. מפעילת תשתיות הרכבת פרורייל דיווחה כי חפצים הונחו בכוונה על המסילות במספר מקומות, וכתוצאה מכך מערכות הבטיחות זיהו מסילות כמסילות תפוסות והפסיקו את תנועת הרכבות. הרשויות פתחו בחקירה בחשד לחבלה.

העיתוי מעורר תשומת לב מיוחדת. השיבושים התרחשו ביום הצגת תקציב המדינה השנתית בהאג, יום מרכזי בלוח השנה הפוליטי ההולנדי שבו אלפי אנשים מגיעים לבירה, לצד האירועים המסורתיים שבהם משתתפת משפחת המלוכה.

האירוע מקבל משמעות רחבה יותר על רקע ההתפתחויות האחרונות באירופה. רק לפני ימים ספורים ירדה רכבת מהפסים באזור קליאון שבנורמנדי, לאחר שפגעה בקטע מסילה כבד שהונח על הפסים. 44 בני אדם נפצעו, בהם צעירה בת 18 שנפצעה באורח קשה. בתחילה הרשויות בצרפת בדקו חשד לחבלה, לאחר שקטע מסילה במשקל מוערך של 250 עד 300 קילוגרם נמצא במקום.

בהמשך הבהירו החוקרים בצרפת כי בשלב זה אין אינדיקציה ברורה לכך שהאירוע היה מכוון, ולכן גם במקרה הצרפתי אין לקבוע שמדובר בחבלה מכוונת.

ברקע לכל אלה ניצבת הדאגה האירופית הגוברת מפני פגיעה בתשתיות קריטיות כחלק מהעימות הרחב עם רוסיה. עם זאת, נכון לעכשיו אין מידע פומבי שמוכיח קשר רוסי לאירועי הרכבות בהולנד, והחקירה ההולנדית עדיין בראשיתה. החשד לחבלה והעיתוי הרגיש הם שמעלים מחדש את השאלה האם תשתיות התחבורה באירופה הופכות לזירה נוספת במאבק הביטחוני מול מוסקבה.