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במרחב חאן יונס

חיסול כפול בעזה: מפקד פלוגה בחמאס ומחבל נוסף חוסלו בתקיפה מדויקת

רפאת אבו זמר, מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס, חוסל בחאן יונס • מחמד עגור, פעיל בייצור אמצעי לחימה, חוסל בעיר עזה | שני המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש (צבא וביטחון)

חיסולים ברצועה (צילום: דובר צה"ל)

כוחות צה"ל תקפו אתמול (שני) במרחב חאן יונס וחיסלו את המחבל רפאת אבו זמר, מפקד פלוגה במטה המבצעים בזרוע הצבאית של . על פי הנמסר מדובר צה"ל, המחבל קידם והוביל אימונים למחבלים בזרוע הצבאית של חמאס לקראת הטבח ב-7 באוקטובר, והמשיך בתקופה האחרונה לאמן ולפתח את יכולות הלחימה של הארגון.

בתקיפה נוספת שבוצעה במרחב העיר עזה, חיסל צה"ל את מחמד חדר פהמי עגור, פעיל בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל עסק בייצור אמצעי לחימה עבור הארגון ופעל לשיקום יכולותיו המבצעיות.

על פי ההודעה הרשמית כעת (שלישי) מדובר צה"ל, בעת האחרונה קידמו שני המחבלים מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, תוך שהם פועלים לשיקום יכולות ארגון הטרור חמאס והפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו במטרה להסיר את האיום המיידי שהיוו על כוחותינו.

טרם התקיפות ובמהלכן ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים ככל הניתן, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

החיסולים מצטרפים לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. כפי שדיווחנו ב'כיכר השבת', צה"ל חיסל את מחמד יאזורי, מפקד חטיבת חאן יונס בזרוע הצבאית של חמאס, שפעל לקידום עשרות מתווי טרור ולשיקום מערך הארגון בחאן יונס.

בנוסף, חוסלו מחבלים שהטמינו מטענים נגד כוחות צה"ל במרחבי הרצועה, במסגרת המאמץ המתמשך לסיכול תשתיות הטרור ולהסרת איומים על כוחות הביטחון ואזרחי ישראל.
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