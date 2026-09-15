מבזקים נוספים
בני ברק: ילדה חרדית נפלה משולחן, נחבלה בראשה - ופונתה בבהילות לבית חולים
הילדה טיפסה על שולחן ברחוב הרב שך ונפלה • חובשי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני | פונתה לשיבא בתל השומר (חדשות חרדים)קובי רוזן
הלחץ מחגי תשרי בירושלים: שלושה מבוקשים בפעילות טרור נעצרו בפשיטה
לוחמי מג"ב עוטף ירושלים פעלו בהכוונת שב"כ ומחוז ש"י • שלושה חשודים במעורבות בפעילות טרור נעצרו בבתיהם | פעילות לקראת חגי תשרי (משטרה)כיכר השבת
"חשש לעבירה דאורייתא": פסק ההלכה של הראשון לציון על מנהג הכפרות
לקראת יום הכיפורים, הראש"ל הגר"י יוסף מזהיר במכתב הלכתי ממוקדי הכפרות ההמוניים וקורא להעדיף קיום המנהג במעות: "מי שמקיים מצווה זו תוך צער בעלי חיים - אינו מקיים את המנהג" • כמה מומלץ לתת לכל נפש, וכיצד נהג מרן הגר"ע יוסף זצ"ל? (חרדים)ישי כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 14:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 14:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
אוקראינה תקפה בית זיקוק רוסי למרות הסכמת טראמפ על הפסקת תקיפות אנרגיה
אוקראינה תקפה הלילה באמצעות כטב"מים בית זיקוק רוסי, למרות הצהרת הנשיא טראמפ אתמול כי שתי המדינות הגיעו להסכמה על אי תקיפה הדדית של מתקני אנרגיה. זלנסקי הודיע על תקיפות נגד בתי זיקוק בסיזראן, מפעל לייצור כטב"מים בטגנרוג ואתר שיגור במחוז אוריול, והוסיף: "רוסיה ממשיכה לתקוף את תשתיות האנרגיה שלנו, והתגובה שלנו משמעותית". הקרמלין הגיב כי הצעת טראמפ להפסקת אש שתכלול הפסקת תקיפות על יעדי אנרגיה היא "רעיון טוב".קובי אטינגר
אהרן ברק חוגג 90 | יצאנו למסע בעקבות האיש ששינה את כללי המשחק בישראל
אהרון ברק מציין יום הולדת 90, כמעט שני עשורים לאחר פרישתו, התפיסה המשפטית שהוביל עדיין עומדת בלב המחלוקת בישראל. מפסילת חוקי הכנסת ועד הדרך שבה מפרשים חוזה, אלו פסקי הדין ששינו את בג"ץ (משפט)משה כהן
מחסיר פעימה: חילוץ 200 מטרים מעל התהום עם חבל דק
מטפס נפצע בנפילה ממצוק בסיירה נבדה | צוותי החילוץ הוזעקו למקום והמסוק התקרב אל דופן הצוק בתמרון עוצר נשימה (חדשות בעולם)דני שפיץ
משרד הבריאות מזהיר את תושבי כרמיאל: לא לשתות ואף לא לצחצח שיניים מהמים בברז
משרד הבריאות מורה על הרתחת מים לפני שתייה וצחצוח שיניים בכרמיאל • התושבים מתבקשים להרתיח את המים עד להודעה חדשה | ההנחיות המלאות (בארץ)בני סולומון