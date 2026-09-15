מתקפת פסילות: עוצמה יהודית ורע"מ על המוקד

מבזקים נוספים
עתירה לפסילת מועמד מספר 6 ברשימת ש"ס לכנסת
ארגון עתים עתר ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בדרישה לפסול את עמוס דרור, מועמד מספר 6 ברשימת ש"ס והממונה על המועצה הדתית חיפה. העתירה טוענת שדרור לא התפטר 100 ימים מראש כנדרש בחוק.כיכר השבת
הרוג ופצועים בתקיפת כטב"ם ישראלי בצפון עזה
הרוג ומספר פצועים נפלו בתקיפת כטב"ם ישראלי ליד מסגד אלפרקאן בשכונת שיח' רצ'ואן בצפון עזה. לפי עדויות, הכטב"ם תקף עזתי ולאחר מכן שיגר טיל נוסף לעבר קבוצה שהגיעה לסייע לו.קובי אטינגר
ילד בן 12 נפגע מרכב באשקלון - מצבו בינוני
הולך רגל בן 12 נפגע מרכב ברחוב ארגמן באשקלון. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי במקום והוא פונה לבית חולים עם חבלת ראש במצב בינוני.קובי רוזן
צף על בלון גז - והתכונן למוות: העדות המצמררת של ניצול אסון המעבורת
אחד מניצולי אסון המעבורת באינדונזיה מתאר את הרגעים בהם הספינה התהפכה, והשעות הרבות בהן הוא נותר צף על בלון גז לא גדול | בדרך נס, ספינה שראתה אותו משתה אותו מן המים כשהוא מותש לחלוטין | העדות של הניצול מאינדונזיה (חדשות)ישראל גראדווהל
פועל בן 18 נפצע בינוני בנפילה מגובה בצפת
צעיר בן 18 נפצע במצב בינוני לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו ברחוב זגגי בצפת. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים זיו עם חבלה בגב. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 14:42.קובי רוזן
דרשו מיליונים, אך לא הוכיחו מי חתם על הצ'ק | כך פסק השופט
השותפות "אחים טובים אנחנו" טענה כי קיבלה צ'ק המבטיח את החזרת כספי ההשקעה אם שווי המניות לא יספק אותה אך לא הוכח מי החותם על ההמחאה (משפט)משה כהן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
בית הדין בשכונה החרדית: "אל תזמינו אותו לסעודות ותאפשרו לו להתפלל"
לקראת ראש השנה וחגי תשרי: הבד"צ בשכונת קראון הייטס פרסם מכתב חריף נגד תושב השכונה המסרב לתת גט לאשתו, והו הורה לציבור לנקוט בצעדי הרחקה נוקשים הכוללים איסור כניסה לבתי כנסת, ניתוק קשרים עסקיים וחברתיים, ומניעת כל מעמד ציבורי עד להסדרת הגט (חרדים)חזקי שטרן