משרד הבריאות דיווח היום (15 בספטמבר) על גור כלבים מעורב בגודל בינוני בצבע חום-לבן שנמצא נגוע בכלבת ביישוב נעלה. חמישה אנשים שנחשפו לכלב הופנו ללשכת הבריאות לטיפול מונע. כל מי שבא במגע עם הכלב או עם בעלי חיים משוטטים באזור בין 1-15 בספטמבר מתבקש לפנות בדחיפות ללשכת הבריאות רמלה בטלפון 08-9181202 או ללשכה הקרובה למקום מגוריו. לאחר שעות העבודה יש לפנות לחדר מיון. במקרה של נשיכה או שריטה יש לשטוף את המקום במים זורמים ובסבון כ-10 דקות ולפנות מיד ללשכת הבריאות.

יוסי נכטיגל