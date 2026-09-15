הנשיא עמית לשופטים החדשים: אל תפחדו, המערכת תגבה אתכם

מבזקים נוספים
צעיר נפצע בינוני בתאונה בכביש 4 ליד מחלף חולות
צעיר בן 19 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4 לכיוון דרום, סמוך למחלף חולות. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים קפלן עם חבלות בגב ובגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 18:39.קובי רוזן
צה"ל חיסל ראש חוליית גא"פ שפשט לכיסופים ב-7 באוקטובר
צה"ל תקף בסוף השבוע שעבר בחאן יונס וחיסל את מוחסן פריד סעיד אבו הדאף, ראש חוליית רקטות בארגון הטרור גא"פ. המחבל פשט למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. לפי צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, וחוסל להסרת איום מיידי. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים.ב. ניסני
גבר נורה למוות ביפו - המשטרה סורקת אחר החשודים
גבר נורה למוות הערב ברחוב רובינשטיין ביפו. הנפגע פונה למרכז הרפואי וולפסון, שם נקבע מותו. כוחות גדולים של תחנת יפו וחוקרי הזיהוי הפלילי מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים ואוספים ממצאים מהזירה.קובי רוזן
"דם אחינו אינו הפקר": הגר"מ שטרנבוך בדרשת שובה מרטיטה מול אלפי בני ירושלים
אלפי תושבי ירושלים התכנסו אמש לשמוע דרשת שבת שובה מפי הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בהיכל ביהמ"ד הגדול דושינסקיא | בשולחן המזרח הסבו גדולי הרבנים לצד עשרות מורי הוראה ודיינים בכירים | הגר"מ יצא במתקפה נוקבת על ניסיונות הפגיעה בכרם בית ישראל, זעק את זעקת 80 הבחורים שעשו את ימי החג בכלא הצבאי, וכן יצא באזהרה חמורה ממסלולי הפיתוי והתווה את דרך הישועה: "התפרדות מוחלטת מהרשעים ושמירה מעליא על השבת" | סיקור ותיעוד ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
שמתם לב לזה? המוצרים שהציגו ירידה מפתיעה בחודש החגים
מדד המחירים לצרכן המתפרסם היום מציג עלייה בחלק מהמוצרים וירידה באחרים | המצב בשוק הנדל"ן וההשוואה לשנה שעברה | הפרטים המלאים (חדשות)כיכר השבת
בדקדוק הפיטם והעוקץ; גדולי ישראל בבדיקת האתרוגים המרוקאים
בימים אלו, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, נערכים גדולי ישראל למצוות ארבעת המינים. כמיטב המסורת והמנהג הוותיק לחבב את המצווה עוד בטרם ימי הדין, כבר במהלך השבוע האחרון החל הליך בחירת האתרוגים בקפידה | הצלם שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד ממעונם של גדולי ישראל, כשהם בוחנים מקרוב את האתרוגים המרוקאים של 'באדוש אתרוגי מרוקו', תוך בדיקה מדוקדקת של שלמות הפיטם, העוקץ והצורה הכללית (חרדים)חיים רוזנבוים
התקרית החריגה שלא סופרה: האיראנים ניסו לבצע תרגיל - והותקפו בעוצמה
תקרית חריגה שהתרחשה השבוע נחשפת כעת: משמרות המהפכה ניסו להשתלט על מזל"ט ימי אמריקני | שני טילים שוגרו והשמידו את הסירות | התקרית החריגה במצר (בעולם)כיכר השבת
נשק בחלל: עכשיו זה רשמי | בני ברק טובעת בזבל אחרי החג
מפתחי ה-AI מזהירים מאיבוד שליטה • קרב חריף בימין: בן גביר נגד הליכוד • הפנטגון חושף: הצבנו נשק בחלל • זהירות מהמצלמות: עו"ד ניר שלום עושה סדר לנהגים • קטסטרופה בבני ברק: העיר טובעת בזבל אחרי החג • צה"ל השמיד 32 רקטות מוכנות לשיגור בלבנון • והתיעוד קיצוני - אחרי התחזית | צפו (היום בכיכר)יוסי סרגובסקי