שמתם לב לזה? המוצרים שהציגו ירידה מפתיעה בחודש החגים 

מדד המחירים לצרכן רשם בחודש אוגוסט 2026 עלייה בשיעור של 0.7% והגיע לרמה של 105.8 נקודות, כך עולה מנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

למרות העלייה החודשית הבולטת, קצב האינפלציה השנתי ב-12 החודשים האחרונים נותר ללא שינוי ועומד על 1.5%, זאת משום שגם בחודש המקביל אשתקד נרשמה עלייה דומה במדד.

בבחינת הסעיפים המרכזיים שהשפיעו על המדד, נרשמו עליות שערים בולטות בסעיפי הירקות הטריים שהתייקרו ב-2.9%, התחבורה שעלתה ב-2.7%, תרבות ובידור שהוסיפו 2.0%, וסעיף הדיור שרשם עלייה של 0.6%.

מנגד, בלטו לצידם מספר סעיפים שבהם נרשמו הוזלות, ובראשם הפירות הטריים שירדו ב-2.0%, סעיף ההלבשה והנעליים שירד ב-0.8%, מחירי המזון שפחתו ב-0.5%, וריהוט וציוד לבית שירדו ב-0.3%.

בזירת נדל"ן ומחירי הדירות, מהשוואת עסקאות שבוצעו בחודשים יוני ויולי 2026 מול מאי ויוני עולה כי מחירי הדירות עלו ב-0.2%, בעוד שבהשוואה שנתית מול התקופה המקבילה אשתקד מדובר בירידה של 1.2%.

בנוסף, שכר הדירה עבור שוכרים שחידשו חוזה עלה בשנה האחרונה ב-2.6%, בעוד שעבור שוכרים חדשים נרשמה עלייה חדה יותר של 4.4% בממוצע.

בתחום תשומות הבנייה למגורים, המדד ירד בחודש יולי ב-0.1%, אך בסיס שנתי משקף עלייה של 3.5%, בעיקר בשל התייקרות מתמשכת בעלויות שכר העבודה בענף.