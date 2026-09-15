שמתם לב לזה? המוצרים שהציגו ירידה מפתיעה בחודש החגים 

מבזקים נוספים
במעמד אדיר | כך הנציחו באשדוד את זכרו של ה'איש עם החיוך' ר' לייביש לוי ז"ל
באשדוד נערך מעמד מרגש של הכנסת ספר תורה, ברוב פאר והדר, כאשר ספר תורה הוכנס לבית המדרש "אהבת ישראל", שבניהולו של הגבאי המסור העסקן ר' פיני לוי | ספר התורה נכתב לעילוי נשמתו של איש החסד והחיוך, ר' אברהם לייביש לוי ז"ל, אשר נקטף בדמי ימיו, ונתרם ע"י בני משפחתו וידידיו חברי הקהילה | במעמד המרגש השתתפו אדמו"רים ורבנים, לצד קהל רב שהגיע לקחת חלק בשמחת התורה (חרדים)חיים רוזנבוים
קלפי מספר 340, וושינגטון: הקלפיות שיוצבו ברחבי העולם - כבר בדרכן למטוס
קלפיות ההצבעה יצאו היום מהמרכז הלוגיסטי של ועדת הבחירות המרכזית אל משרד החוץ, ומשם יישלחו לכ־99 נציגויות ב־79 מדינות ברחבי העולם. בסך הכול יוצבו 101 קלפיות | צפו בתיעוד (חדשות)קובי ישראל
על שטח ענק בבירה; נחתמה מגילת היסוד למרכז העולמי של הגאון רבי שאול אלתר
באירוע צנוע ומרגש, נערך היום בלב עיה"ק ירושלים מעמד חתימת 'מגילת היסוד' למתחם הענק שבו ייבנה המרכז העולמי ובית מדרשו של ראש הישיבה הגאון רבי שאול אלתר • המרכז יאכלס בתוכו בית מדרש מפואר, שטיבלאך, מקווה ותלמוד תורה • ראש הישיבה צפה בתוכניות והתבטא: "את בית המדרש יש צורך לתכנן, אך בית המקדש ירד ויבנה אף ללא תוכניות" | תיעוד וסיקור (חסידים)חיים רוזנבוים
צעיר נפצע בינוני בתאונה בכביש 4 ליד מחלף חולות
צעיר בן 19 נפצע במצב בינוני בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 4 לכיוון דרום, סמוך למחלף חולות. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי במקום ופינו אותו לבית החולים קפלן עם חבלות בגב ובגפיים. הדיווח התקבל במוקד 101 בשעה 18:39.קובי רוזן
צה"ל חיסל ראש חוליית גא"פ שפשט לכיסופים ב-7 באוקטובר
צה"ל תקף בסוף השבוע שעבר בחאן יונס וחיסל את מוחסן פריד סעיד אבו הדאף, ראש חוליית רקטות בארגון הטרור גא"פ. המחבל פשט למרחב כיסופים בטבח 7 באוקטובר. לפי צה"ל, המחבל קידם לאחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש, וחוסל להסרת איום מיידי. טרם התקיפה ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים.ב. ניסני
גבר נורה למוות ביפו - המשטרה סורקת אחר החשודים
גבר נורה למוות הערב ברחוב רובינשטיין ביפו. הנפגע פונה למרכז הרפואי וולפסון, שם נקבע מותו. כוחות גדולים של תחנת יפו וחוקרי הזיהוי הפלילי מבצעים סריקות נרחבות אחר החשודים ואוספים ממצאים מהזירה.קובי רוזן
"דם אחינו אינו הפקר": הגר"מ שטרנבוך בדרשת שובה מרטיטה מול אלפי בני ירושלים
אלפי תושבי ירושלים התכנסו אמש לשמוע דרשת שבת שובה מפי הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, בהיכל ביהמ"ד הגדול דושינסקיא | בשולחן המזרח הסבו גדולי הרבנים לצד עשרות מורי הוראה ודיינים בכירים | הגר"מ יצא במתקפה נוקבת על ניסיונות הפגיעה בכרם בית ישראל, זעק את זעקת 80 הבחורים שעשו את ימי החג בכלא הצבאי, וכן יצא באזהרה חמורה ממסלולי הפיתוי והתווה את דרך הישועה: "התפרדות מוחלטת מהרשעים ושמירה מעליא על השבת" | סיקור ותיעוד ענק (חרדים)חיים רוזנבוים
בדקדוק הפיטם והעוקץ; גדולי ישראל בבדיקת האתרוגים המרוקאים
בימים אלו, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, נערכים גדולי ישראל למצוות ארבעת המינים. כמיטב המסורת והמנהג הוותיק לחבב את המצווה עוד בטרם ימי הדין, כבר במהלך השבוע האחרון החל הליך בחירת האתרוגים בקפידה | הצלם שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד ממעונם של גדולי ישראל, כשהם בוחנים מקרוב את האתרוגים המרוקאים של 'באדוש אתרוגי מרוקו', תוך בדיקה מדוקדקת של שלמות הפיטם, העוקץ והצורה הכללית (חרדים)חיים רוזנבוים