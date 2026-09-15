בימים אלו, שבין ראש השנה ליום הכיפורים, נערכים גדולי ישראל למצוות ארבעת המינים. כמיטב המסורת והמנהג הוותיק לחבב את המצווה עוד בטרם ימי הדין, כבר במהלך השבוע האחרון החל הליך בחירת האתרוגים בקפידה | הצלם שוקי לרר מגיש תיעוד מיוחד ממעונם של גדולי ישראל, כשהם בוחנים מקרוב את האתרוגים המרוקאים של 'באדוש אתרוגי מרוקו', תוך בדיקה מדוקדקת של שלמות הפיטם, העוקץ והצורה הכללית (חרדים)

חיים רוזנבוים