חשפו מידע מסווג? בצה"ל פנו לשב"כ בבקשת סיוע בחקירת הסרט נז"א

בהמשך להודעת משרד הבריאות היום, עיריית כרמיאל עדכנה הערב כי בדיקות מי השתייה בעיר נמשכות, וכי ההנחיות להרתיח מים לפני השימוש בעיר יישארו בתוקף גם מחר | בעירייה הדגישו כי עד להודעה חדשה יש להרתיח את המים לפני שתייה, בישול, הכנת מזון, הכנת תרופות וצחצוח שיניים (בארץ)

חזקי שטרן