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כולל "חודרי ביצורים": ארה"ב נערכת למכור לישראל פצצות בשווי 2.8 מיליארד דולר

הממשל האמריקני נערך לביצוע עסקה בשווי 2.8 מיליארד דולר למכירת פצצות במשקל כ-900 קילוגרמים לישראל - המכירה החד-פעמית הגדולה ביותר של חימוש זה בשנים האחרונות | מדובר בפצצות שעמדו בעבר במוקד מחלוקת בין ישראל לארצות הברית, ממשל ביידן עצר ב-2024 משלוח אחד שלהן בשל חשש מהשימוש בפצצות כבדות באזורים צפופי אוכלוסייה בעזה (בעולם)

פצצה. אילוסטרציה (צילום: shutterstock)

ממשל נערך לאשר לישראל עסקת נשק בהיקף של 2.8 מיליארד דולר, הכוללת 40 אלף פצצות במשקל 2,000 פאונד, כ-900 ק"ג. על פי הדיווח הערב (שלישי) ב"וושינגטון פוסט", מדובר בעסקה הבודדת הגדולה ביותר של חימוש מסוג זה לישראל בשנים האחרונות.

החבילה כוללת 20 אלף פצצות "MK-84" ו-20 אלף פצצות "BLU-117", וכן 20 אלף ראשי קרב חודרי ביצורים מסוג I-2000. על פי הדיווח, העסקה תמומן מכספי הסיוע האמריקני לישראל וכבר הועברה באופן לא-רשמי לוועדות הרלוונטיות בקונגרס לקראת הליך האישור.

למיטיבי לכת, מדובר בפצצות שעמדו בעבר במוקד מחלוקת בין ישראל לארצות הברית. ממשל ביידן עצר באביב 2024 משלוח אחד שלהן בשל חשש מהשימוש בפצצות כבדות באזורים צפופי אוכלוסייה ב. טראמפ ביטל את ההקפאה בינואר 2025, עם שובו לבית הלבן.

לפי הדיווח, ממשל טראמפ פועל כעת מול ראשי ועדת החוץ של הסנאט וועדת החוץ של בית הנבחרים כדי לקדם את אישור העסקה. אספקת הזמנות נשק בהיקף כזה עשויה להימשך כמה שנים.

גורם בכיר בממשל מסר ל"וושינגטון פוסט" בתגובה כי "כל עסקאות הנשק למדינות זרות עוברות את ההליך המתאים. איננו מגיבים על עסקאות שנמצאות בתהליך".
דונלד טראמפג'ו ביידןרצועת עזהפצצהסיוע צבאי אמריקאי לישראל

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