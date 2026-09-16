תאונה בין מספר רכבים בכביש 89: אישה פונתה במצב בינוני

גורמים בריאד תוקפים בחריפות את ארה"ב ובעלות הברית והם טוענים שנטשו אותם, במקביל דווח על פגישה דרמטית של נציגי ארה"ב עם נציגי החות'ים. לדברי הבכיר: "יש בסעודיה אכזבה עמוקה מהעמדה האמריקנית ותחושה גוברת של חוסר אונים". לדבריו, היעדר מדיניות אמריקנית תקיפה מאפשר לחות'ים להרחיב את השפעתם באין מפריע" | המצב הכאוטי (חדשות בעולם)

יוסי נכטיגל