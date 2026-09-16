תאונה בין מספר רכבים בכביש 89: אישה פונתה במצב בינוני

מבזקים נוספים
אנחת רווחה: האדמו"ר מויז'ניץ שוחרר מהדסה לאחר ההליך הרפואי שעבר
בשורות טובות בין כסה לעשור: האדמו"ר מויז'ניץ שוחרר לפני זמן קצר בחסדי שמיים מהמרכז הרפואי הדסה, לאחר הטיפול הלבבי שעבר בהצלחה (חסידים)חיים רוזנבוים
הישג לאסיר החרדי: רימוני ההלם נפסלו בבית המשפט
עתירה דרמטית שהגיש עצור ביטחוני הובילה להתערבות משפטית חסרת תקדים, לאחר שבית המשפט פסק כי נוהלי שירות בתי הסוהר בהפעלת רימוני הלם בפעילות מתוכננת לקויים, והורה לארגון לתקן אותם מיד ולהוכיח חוקיות לגבי שבעה מקרים (משפט)דניאל הרץ וב. ניסני
תינוק בן שנה נפצע בינוני לאחר שנפל באוטובוס בבני ברק
תינוק בן שנה נפצע באורח בינוני ברחוב עזרא בבני ברק, לאחר שנפל מעגלתו כתוצאה מבלימה פתאומית של האוטובוס. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה, והוא פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה כשהוא סובל מחבלה בראשו.קובי רוזן
הוסר האיום המשמעותי: עשרות מבנים ערביים נהרסו ליד היישובים החדשים
יחידת הפיקוח של המנהל האזרחי הסירה איומים על היישובים החדשים • 20 דונם של פלישות נטיעות סולקו בהר חברון ומבנים נהרסו בשומרון | מהלך רחב להשבת השליטה הישראלית (בארץ)קובי אטינגר
בני ברק: פעוט חרדי בן שנה נפל באוטובוס - כתוצאה מבלימה ונפצע בראשו
תינוק בן שנה נפצע בינוני כשנפל מעגלתו באוטובוס ברחוב עזרא • בלימה פתאומית גרמה לנפילה | פונה לבית החולים שניידר בפתח תקווה (חדשות חרדים)קובי רוזן
"מוקפים מכל כיוון": הזעם הסעודי על וושינגטון והתחושה שננטשו | אמריקנים נפגשו עם החות'ים
גורמים בריאד תוקפים בחריפות את ארה"ב ובעלות הברית והם טוענים שנטשו אותם, במקביל דווח על פגישה דרמטית של נציגי ארה"ב עם נציגי החות'ים. לדברי הבכיר: "יש בסעודיה אכזבה עמוקה מהעמדה האמריקנית ותחושה גוברת של חוסר אונים". לדבריו, היעדר מדיניות אמריקנית תקיפה מאפשר לחות'ים להרחיב את השפעתם באין מפריע" | המצב הכאוטי (חדשות בעולם)יוסי נכטיגל
מבצע ביער להב: 6 מרעומים צה"ליים ותרמיל צבאי נתפסו במחבוא
כוחות שב"ס ומשטרה פשטו על יער להב ואיתרו שישה מרעומים צה"ליים • ציוד צבאי החשוד כגנוב נתפס במקום | פעילות אכיפה נרחבת (משטרה)קובי רוזן
בגלל חברת האוטובוסים: ראשי רשויות פשטו על משרד התחבורה | צפו
ראשי רשויות מכל רחבי יהודה ושומרון הגיעו למשרד התחבורה בדרישה לפתרון מיידי • "תושבינו לא יכולים להגיע לעבודה, ללימודים ולבסיסי צבא" | משרד התחבורה מאיים: "נקדם מכרז חדש" (בארץ)קובי ישראל