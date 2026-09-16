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אכיפה משולבת

מבצע ביער להב: 6 מרעומים צה"ליים ותרמיל צבאי נתפסו במחבוא

כוחות שב"ס ומשטרה פשטו על יער להב ואיתרו שישה מרעומים צה"ליים • ציוד צבאי החשוד כגנוב נתפס במקום | פעילות אכיפה נרחבת (משטרה)

מה שנמצא (צילום: דוברות שב"ס)

במסגרת המאבק הנחוש בעבירות אמצעי לחימה ובפשיעה החמורה, פעלו אמש (שלישי) שוטרי תחנת העיירות במחוז דרום בשיתוף בלשי ימ"ר בתי הסוהר, בפעילות חיפוש ממוקדת ביער להב. הפעילות נועדה לאתר אמצעי לחימה וציוד צבאי שהוסלקו במקום.

במהלך החיפוש, בסיוע כלבנים לאיתור חומרי נפץ, איתרו הכוחות שישה מרעומים צה"ליים תקניים וכן ציוד צבאי, ובכלל זה תרמיל וקסדה החשודים כגנובים מצה"ל. על פי הנמסר מדוברות המשטרה ודוברות שירות בתי הסוהר, המרעומים הועברו לטיפול יחידת החבלה של מחוז דרום.

יחידת החבלה ביצעה את השמדת המרעומים במקום באופן מבוקר ובטוח. המשך הטיפול בממצאים ובנסיבות הסלקתם נחקר על ידי חוקרי תחנת העיירות.

הפעילות המשולבת מצטרפת לשורת מבצעי אכיפה שמבצעים כוחות הביטחון בתקופה האחרונה. לפני כשבועיים נעצרו תשעה חייבי מאסר במחוז צפון במסגרת פעילות משולבת של שב"ס ומשטרה, ובסוף חודש אוגוסט נתפסו חומר נפץ ולבנות חבלה שנגנבו מצה"ל בטייבה.

שוטרי המחוז הדרומי הבהירו כי ימשיכו לפעול בנחישות ובשיתוף פעולה עם שירות בתי הסוהר, לאיתור אמצעי לחימה, לסיכול פעילות עבריינית ולשמירה על ביטחון הציבור.
שב"סשירות בתי הסוהראמצעי לחימהחומר נפץנציב שב"ס

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