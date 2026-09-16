תאונה בכביש 2 סמוך לנווה ים: 2 נפגעים פונו לרמב"ם

אורסולה פון דר ליין, נשיאת נציבות האיחוד האירופאי, אמרה לראש ממשלת קנדה מארק קרני: "הייתי רוצה לפעול יחד איתך כדי לפתוח בפני קנדה את האפשרות להפוך למדינה הראשונה שתצטרף לאיחוד האירופי במעמד של שותפה". ההצעה מגיעה על רקע עימותי הסחר בין הנשיא טראמפ לראש ממשלת קנדה, ועל רקע הקירבה בעמדות המדיניות של קנדה לאלה של האיחוד האירופי.

קובי אטינגר