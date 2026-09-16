חיפושים אחר אישה נעדרת בת 61 ממזרח ירושלים

מבזקים נוספים
נתניהו בוחן "הפסקת אש" עם וינטר: הסיבה האמיתית מאחורי המהלך
בסביבת ראש הממשלה בוחנים הפסקת אש מול וינטר • המטרה: לאפשר סיכום עודפים עם עוצמה יהודית | נתניהו מתנגד בשלב זה (פוליטי מדיני)יוני גבאי
חסידי נדבורנה יסדו בית מדרש בירושלים, האדמו"ר הגיע ופצח בריקוד
ברוב התרגשות חגגו חסידי נדבורנה את מעמד חנוכת הבית לבית המדרש בעיה"ק ירושלים | האדמו"ר הופיע בהדרו, ולאחר קביעת מזוזות ותפילת ערבית, ערך טיש לחיים, נשא דברות קודש, ולאחר מכן פצח בריקוד של שמחה מתוך התלהבות (חסידים)חיים רוזנבוים
"אין על הקציצה של ביבי": הסטורי של המסעדה בטהרן עצבן את השלטון
הרשויות באיראן סגרו בצו משפטי את חשבון האינסטגרם של מסעדת "המטבח של ביבי" בטהרן, בעקבות פרסום סטורי ששילב את שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם המילה "קציצה" - מונח שהפך באיראן ללעג על חיסול בכירי משמרות המהפכה (בעולם)יוסי נכטיגל
מבטן האדמה: מנהרות הענק של חיזבאללה הושמדו | תיעוד נדיר
דובר צה"ל מפרסם הבוקר תיעוד חדש, חריג ודרמטי ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד, המציג מבט פנימי מצמרר אל תוך רשת התשתיות והתוואים התת-קרקעיים הסודיים והעצומים שהושמדו לחלוטין על ידי כוחות צה"ל במרחב רכס עלי טאהר שבלבנון (צבא וביטחון)דוד הכהן וב. ניסני
מעל גיל 90 עם משכורות: הנתונים החריגים על הנעשה בעיריית בני ברק
נתונים שנחשפו במאגר התנועה לחופש המידע מציגים תמונה יוצאת דופן של העסקת עובדים בעיריית בני ברק: 219 עובדים עברו את גיל 67, בעלות שכר שנתית של כ־38.6 מיליון שקל • 22 עובדים מעל גיל 70, 8 מעל גיל 80 ו־3 מעל גיל 90 • תגובת העירייה לטענות: “רוב מוחלט של העובדים אינם בגיל פרישה” (חרדים)קובי ישראל
בקודש פנימה; התרנגולים הובאו אל חדרי הספרים של גדולי הדור
ימים אחדים לפני יום הכיפורים, הובאו אל חדרי הספרים במעונם של ראשי הישיבה, חברי מועצת גדולי התורה, הגאון רבי מאיר צבי ברגמן והגאון הרב ברוך דב פוברסקי תרנגולים, ובמעמד רווי הוד ערכו ראשי הישיבה את מנהג פדיון הכפרות | הצלם שוקי לרר הנציח את המעמדים המרגשים (חרדים)חיים רוזנבוים
התחדשות בחסידות | האדמו"ר מפינסק קרלין קבע מזוזה בחדרו החדש
מאות חסידי פינסק קרלין שהו בימי ראש השנה במחיצת האדמו"ר במרכז החסידות בירושלים. בערב החג ערך האדמו"ר 'התרת נדרים', ובהמשך קבע מזוזות בפתח חדרו החדש בהיכל הטישים | במוצאי החג ערך הרבי את טיש נעילת החג, ובסיומו עבר כל הקהל להתברך בכתיבה וחתימה טובה (חסידים)חיים רוזנבוים
כתובות או בבא בתרא? הפילוג שמסעיר את קמניץ - בגלל פוניבז' | מעייריב
בג"צ טרק את הדלת על האצבעות של ש"ס | יהודה אבידן חושף: כך בג"ץ פסל את הילולת מרן | סוער בקמניץ: האם הישיבה תחרוג לראשונה ממחזור הלימוד? | יממה לאחר הסכם השלום עם גור - נחתמה מגילת היסוד למרכז 'פני מנחם' | ראשי ישיבת סלבודקה בסדרת ביקורים בישיבות מיר (מעייריב)איצלה כץ