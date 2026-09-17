השידוך מתעכב? התשובה המפתיעה שנתן רבי גרשון אדלשטיין

מבזקים נוספים
מחבל הנוח'בה שפשט למעבר ארז ב-7 באוקטובר, חוסל השבוע בצפון הרצועה
שריף שאדי אבראהים לבד חוסל בתקיפה בצפון הרצועה • יוסף סעד אלעדין ראשד זעים, מפקד נוח'בה נוסף, חוסל קודם לכן | שני המחבלים קידמו מתווי טרור והפרו את הפסקת האש (צבא וביטחון)ב. ניסני
תאונה בין מונית לרכב פרטי בבני ברק - פצועה בינוני
גברת בת 68 נפצעה בינוני בתאונת דרכים בין מונית לרכב פרטי ברחוב הרב רבינוב בבני ברק. הפצועה נלכדה במונית וחולצה ממנה. בנוסף נפגעו קל נהג המונית כבן 50, זוג כבני 35 וילד בן 7 שנסעו ברכב הפרטי. צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי לכל הנפגעים.קובי רוזן
שוטר מג"ב ירה לעבר חשוד שתקף אותו באום אל-פחם
לוחמי יחידת האופנועים של החטיבה הטקטית במג"ב ביצעו ירי לעבר חשוד שתקף שוטר באום אל-פחם. האירוע החל כאשר הלוחמים הבחינו ברכב חשוד בכביש 65 וכרזו לנהג לעצור, אך הוא החל להימלט. בסיום מרדף, כאשר התקרב אחד הלוחמים לרכב, יצא החשוד והתנפל עליו. הלוחם, שחש סכנה לחייו, ירה לעבר החשוד ופגע בו. החשוד פונה לקבלת טיפול רפואי.קובי רוזן
הגר"י אדלשטיין זצ"ל: מרבית הצרות, המחלות והקשיים זה בגלל קפידא!
המציאות המחרידה הזו המוכרת לצערנו ביותר מידי בתים, איננה מאפשר לעבור לסדר היום. המצב המבהיל בו משפחות מתמודדות עם חולי, כאב, קשיי פרנסה, שידוכים שלא זזים ו'תקיעה' בכל תחום, מציאות אותה אנו פוגשים בעיניים הדומעות בבית הכנסת בראש השנה ויום הכיפורים, תחינה נוראה לשנה טובה ומתוקה באמת (חרדים)אסף מגידו
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 12:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 12:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
גולן קורא למחנה: הפסיקו להתקוף, המשימה להפיל את נתניהו
יאיר גולן, יו"ר הדמוקרטים, פנה לגדי איזנקוט, נפתלי בנט ואיוט ליבני בקריאה לאחדות. "המשימה היחידה שלנו היא להציל יחד את המדינה מידי ממשלת הטבח, ההשתמטות וההפקרה", כתב. גולן הוסיף: "אסור לנו לתקוע אחד את השני. משחק הכסאות לא חשוב - המדינה כן". הוא הבהיר כי כולם ימליצו על אותו מועמד לראשות הממשלה וכי הוא כבר ויתר, וקרא: "עכשיו תורכם". גולן הגדיר את 40 הימים הקרובים כ"החשובים בתולדות המדינה".כיכר השבת
אסון כבד בבני ברק: אברך צעיר כבן 20, נפל מגובה חמש קומות, כונני החירום קבעו את מותו במקום
כונני הצלה ביצעו לפני זמן קצר החייאה על אברך שנפל מגובה חמש קומות בבניין ישיבת בית מדרש עליון ברחוב עוזיאל, לאחר מאמצי ההחייאה שלמרבה היגון והצער לא צלחו, הכוננים קבעו את מותו של הבחור במקום • במקביל: ילד כבן שנתיים נפל מגובה 4 קומות בקרית ים ופונה באנוש | שני אירועים קשים בו זמנית (ארץ)דניאל הרץ
החייאה בבני ברק על בחור ישיבה שנפל מגובה חמש קומות; ילד בצפון במצב אנוש
כונני הצלה מבצעים החייאה בבחור שנפל בבניין ישיבת בית מדרש עליון ברחוב עוזיאל • במקביל: ילד כבן שנתיים נפל מגובה 4 קומות בקרית ים ופונה באנוש | שני אירועים קשים בו זמנית (חדשות חרדים)דניאל הרץ