מי מממן את כל הציוד של יד שרה? התשובה מפתיעה

ערב יום הכיפורים. רבי גרשון אדלשטיין זצוק"ל נרעד ונסער. הוא מדבר שוב ושוב על החובה לפייס ולהתפייס, עד שבאופן חריג הוא מזהיר את תלמידיו המצפים לשידוך באופן פלאי (חרדים)

אסף מגידו