מנכ"ל יד שרה, משה כהן, הגיע לאולפן 'כיכר השבת' וסיפר ליוסי סרגובסקי על המרוץ שמתרחש בימים אלה מאחורי הקלעים: חולים ומבוגרים שרוצים לצאת מבית החולים ולחגוג בבית, משפחות שזקוקות בדחיפות לחמצן, מיטה או כיסא גלגלים - וארגון אחד שמנסה להגיד "כן" לכל מי שפונה. במקביל, מכתב מיוחד של בית הדין מציע פתרון הלכתי למי שברשותו ממון שאינו שלו ואין באפשרותו להשיבו לבעליו (חרדים)

יוסי סרגובסקי