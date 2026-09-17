וועדת חקירה עצמאית מטעם האומות המאוחדות קבעה כי קיים יסוד סביר להאמין שארצות הברית ביצעה פשעי מלחמה במהלך תקיפות צבאיות שביצעה בשטח איראן. הקביעה מגיעה לאחר חקירה ממושכת לטענתם של אירועי התקיפה באזורים אזרחיים.

על פי ממצאי הדו"ח, התקיפות האמריקניות התמקדו בין היתר בבית ספר לבנות בעיר מינאב שבמחוז הורמוזגאן, וכן במרכז ספורט בעיר למארד שבמחוז פארס. הוועדה ציינה כי בשני האתרים נפגעו אזרחים רבים, ולא נמצאו כל ראיות לכך שהם שימשו למטרות צבאיות בעת שהותקפו.

במקביל לממצאים נגד ארצות הברית, קבעה הוועדה כי הרשויות באיראן ביצעו פשעים נגד האנושות בעת שדיכאו את המחאות נגד המשטר בחודש ינואר. הדיכוי כלל שימוש בירי חי לעבר מפגינים, מעצרים שרירותיים, עינויים והעלמות בכפייה שבוצעו באופן שיטתי ברחבי המדינה.

באשר לתגובות, גורמים רשמיים בארצות הברית דחו את הממצאים וטענו כי כל הפעולות כוונו אך ורק נגד מטרות צבאיות. מנגד, במשרד החוץ האיראני דחו את המסקנות בנוגע למחאות הפנים וטענו כי מדובר בוועדה מוטה שמשרתת אג'נדה פוליטית.

הדו"ח מתפרסם בעת שבה ממשל טראמפ מנהל מגעים עם איראן. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הצהיר השבוע כי להערכתו המלחמה עם איראן מתקרבת לסיומה, וטען כי טהרן "משתוקקת" להגיע להסכם עם וושינגטון. כאשר נשאל האם המגעים התנהלו באופן ישיר או באמצעות מתווכים, השיב הנשיא: "לא, באופן ישיר".