בית הדין המיוחד למלחמת קוסובו בהאג ימסור היום (רביעי) את הכרעת הדין במשפטו של נשיא קוסובו לשעבר, האשים תאצ'י, לצד מפקדים בכירים נוספים לשעבר, גזר דין שעלול להגיע ל-45 שנות מאסר.

האשים תאצ'י, נשיא קוסובו לשעבר נעצר ב-5 בנובמבר 2020.

ביום שבו אושר כתב האישום נגדו על ידי בית הדין המיוחד בהאג, הוא הודיע על התפטרותו מתפקיד נשיא קוסובו, נעצר בפרישטינה והועבר בו ביום למתקן המעצר של בית הדין בהאג.

הפסיקה מעוררת דריכות שיא בקוסובו ובסרביה, כאשר שגרירויות זרות ובהן נציגות ארצות הברית כבר הוציאו אזהרות לאזרחיהן להימנע מהתקהלויות מחשש לפריצת הפרות סדר אלימות.

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התביעה בבית הדין מבקשת לגזור 45 שנות מאסר על תאצ'י בן ה-58 ועל שלושת המפקדים הנוספים בצבא שחרור קוסובו. הארבעה מואשמים ברצח ובעינויים של יותר מ-100 יריבים פוליטיים ובעלי ברית של כוחות הביטחון הסרביים במהלך סכסוך הדמים בשנות ה-90.

הנאשמים מצידם דוחים מכל וכל את ההאשמות המיוחסות להם. סנגוריו של תאצ'י טענו בבית המשפט כי ההאשמות מבוססות על טענות שווא ומהוות ניסיון לשכתב את ההיסטוריה, תוך שהדגישו כי לא הוצגו ראיות הקושרות את מרשם באופן ישיר למעשים או מוכיחות שליטה בפועל במפקדים האחרים.

בית הדין המיוחד בהאג הוקם בשנת 2015 בעקבות לחץ בינלאומי כבד במטרה לחקור ולשפוט לוחמים לשעבר על פשעים שבוצעו במהלך העימות ואחריו. בעבור רבים מתושבי קוסובו נחשב תאצ'י לגיבור לאומי, ומוסד השפיטה הבינלאומי זוכה לביקורת חריפה ברחבי הטריטוריה.

מלחמת קוסובו (1998–1999) הייתה עימות מזוין ועקוב מדם שהתחולל בחבל קוסובו בין כוחות הביטחון של יוגוסלביה (בסרביה) לבין "צבא שחרור קוסובו" (KLA), ארגון גרילה אלבני ששאף לעצמאות.

הלחימה הסלימה בעקבות מדיניות הדיכוי והטיהור האתני שהוביל נשיא יוגוסלביה סלובודן מילושביץ' נגד האוכלוסייה האלבנית בחבל, דבר שהוביל למאות אלפי פליטים ולמעשי טבח קשים.

באביב 1999 התערבה ברית נאט"ו בסכסוך ופתחה במבצע הפצצות אווירי נרחב נגד מטרות סרביות, שהביא בסופו של דבר לנסיגת הכוחות הסרביים מקוסובו ולהכנסת כוח שומר שלום בינלאומי. העימות הסתיים עם כ-13,000 הרוגים, ובשנת 2008 הכריזה קוסובו באופן חד-צדדי על עצמאותה לסרביה.