רגעים ספורים לפני חיתום הדין, אנו מפרסמים כאן את דבריו של הגר"ח קנייבסקי זצוק"ל באשר לדרך לזכות בפרי בטן. 4 מילים שמטלטלות אלפי משפחות בארץ ובעולם (חרדים)

אסף מגידו