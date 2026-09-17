מבזק חדשות כיכר FM| מהדורת השעה 16:00

הרשת סוערת, ואפילו אתרי חדשות רשמיים כמו NBC לא מפסיקים לדבר על הגולדן רטריבר שהתברר ככלב שמירה חמוד מדי | במהלך פריצה לבית הכלב ניגש לפורץ והציע לו משחק עם צעצועיו האישיים | הסיפור שמסעיר את הרשת (מעניין)

כיכר השבת