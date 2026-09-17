מבזקים נוספים
ראש השב"כ זיני: נרדוף את מתכנני הטבח עד אחרון המשתתפים
ראש השב"כ דוד זיני אמר בטקס מצטייני נשיא המדינה לעובדי הארגון: "למתכנני הטבח, למבצעיו, ולכל מי שנתן ידו לחילול כבודה ודמה של מדינת ישראל - יש לנו מסר אחד בלתי מתפשר: אין מקום בעולם שהוא רחוק מדי, אין מחילה, ואין תאריך תפוגה. רדפנו, אנחנו רודפים, ונמשיך לרדוף אתכם עד אחרון המשתתפים". זיני הוסיף: "ידה הארוכה והנחושה של מערכת הביטחון הישראלית תשיג את כל מי שפגע בנו - בעומק המנהרות, במפקדות המסתור, ובכל פינה על פני הגלובוס".קובי אטינגר
רוכב אופנוע במצב אנוש לאחר תאונה בכביש 780 ליד קריית אתא
גבר כבן 35 נפגע קשה מרכב בעת שרכב על אופנוע בכביש 780 סמוך לקריית אתא. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי במקום כשהוא במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית. התאונה אירעה בשעה 17:14.קובי רוזן
רוכב אופנוע נפצע בינוני בתאונה בכביש 4
רוכב אופנוע כבן 60 נפצע באורח בינוני בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך למושב לימן. לפי הדיווח, הרוכב נפגע מרכב. צוותי איחוד הצלה העניקו לו טיפול רפואי בזירה, ולאחר מכן פונה לבית חולים להמשך טיפול.קובי רוזן
צילמו אותו בסיום האירוע: זה מה שוינטר אמר על צמרת מפלגת הליכוד
עימות מתמשך בין מפלגת "הליכוד" לבין "עמך ישראל" בראשות עופר וינטר, על רקע קמפיין שמנהלת מפלגת השלטון נגד המפלגה החדשה. בתיעוד שנחשף מכנס פעילים שקיים וינטר, הוא נראה מטיח האשמות קשות בהתנהלות הליכוד, מוקיע את מה שכינה "עסקונה ובקומבינות", וטוען כי הליכוד פועל לפרק את מפלגתו מכיוון שהיא מהווה עבורו "תמונת מראה לא נעימה" (פוליטי)כיכר השבת
תיעוד: התלמיד בירך "שחלק" בשם ומלכות - ראש הישיבה אטם אוזניים וגער בו: "ברכה לבטלה!"
רגע מעניין נרשם בערב ראש השנה בישיבת פוניבז' כאשר נכנס הגאון רבי בונים שרייבר אב"ד אשדוד וראש ישיבת 'נתיב הדעת' להיכל לפני מסירת השיעור | אחד התלמידים הכריז: "ברשות!", ובירך בשם ומלכות ברכת "שחלק" לעיני הרב והתלמידים הרבים | הגאב"ד גער בו ואטם את אוזניו | צפו בתיעוד (חרדים)ישראל גראדווהל
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר
סוער בבני ברק: עימות קולני התפתח בין העובדים להנהלה - אלו הטענות שלהם
עימות סוער התפתח היום במהלך כינוס של ועד העובדים בעיריית בני ברק, לאחר שהתברר כי תנאי השכר של עובדי העירייה צפוי להיפגע | התיעודים מהפגישה המתוחה (חרדים)קובי ישראל
מבזק חדשות כיכר FM| מהדורת השעה 16:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 16:00 (כיכר FM)אריאל שרפר