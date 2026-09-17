שני גברים נפצעו בינוני בתאונת דרכים באשקלון

מבזקים נוספים
"חמירא סכנתא"; רבני בני ברק והרשות לאכיפה באזהרה נגד מרפסות סוכה פיראטיות
לקראת חג הסוכות, הרשות לאכיפה במקרקעין יוצאת במבצע ממוקד נגד תוספות בנייה ומרפסות פיראטיות | מכתבי אזהרה נשלחו לקבלנים, וברחבי הארץ ייערכו סיורים יזומים | עיריית בני ברק והרבנים בקריאה מיוחדת: "חמירא סכנתא מאיסורא" (חדשות)חיים רוזנבוים
״מי ינוח ומי ינוע״: חמישה בני אדם נהרגו בתאונות דרכים מאז שעות הבוקר
בשעה האחרונה נהרגו רוכב אופנוע כבן 35 בתאונה בכביש 780 סמוך לקריית אתא, וגבר כבן 60 בתאונה בכביש 20 סמוך למחלף קק״ל. במקביל, מספר בני אדם נפצעו בתאונות ברחבי הארץ, בהם רוכבי אופנוע, רוכב אופניים והולכת רגל.
לקראת יום הכיפורים: המשגיח הגאון רבי בנימין פינקל בשיחת חיזוק ב״אבני נזר״
המשגיח הגאון הצדיק רבי בנימין פינקל הגיע לישיבת ״אבני נזר״ בראשות הגאון רבי זמיר כהן, ונשא בפני בני הישיבה שיחת חיזוק מיוחדת לקראת היום הקדוש • במרכז דבריו עמד על מעלתו ותפקידו של בן הישיבה בימי הרחמים והסליחות ועל ההכנה הראויה ליום הכיפורים (עולם הישיבות)חיים רוזנבוים
בג"ץ מנחית מכה על הקואליציה: אסור להעביר מידע על מי שהצביעו בבחירות
בג"ץ אוסר את השימוש באפליקציית אלקטור, שמאפשרת דיווח למפלגות בזמן אמת בבחירות על אזרחים שאינם מצביעים, בעקבות עתירות שהוגשו בעניין | מדובר בהחלטה הפוכה מזו של ועדת הבחירות המרכזית, שאישרה את השימוש באפליקציה בתחילת החודש | השופטת יעל וילנר נימקה את ההחלטה בכך שהשימוש באפליקציה מהווה ב"פגיעה בזכות לפרטיות" (חדשות)יוני גבאי
ימי חג לילדי בני ברק; התרנגולים הגיעו לעיר, והתושבים יצאו לקיים את מנהג הכפרות
המוני תושבי בני ברק יוצאים בימים אלו לקיים מנהג כפרות למהדרין ברחובה של עיר | עם סיום המנהג, נעמדים התושבים בתור לשוחטים יראי שמים העומדים על משמרתם ושוחטים את העוף בהידור, ואת הבשר יחלקו לעניים | שוקי לרר עם תיעוד שמכניס אתכם לאווירת יום הכיפורים (חרדים)חיים רוזנבוים
טרגדיה מחרידה: אופנוע התנגש בעוצמה במונית, הנהג נהרג במקום
תאונת דרכים קטלנית התרחשה בכביש 780 כאשר רוכב אופנוע נפגע מרכב מונית | מאז הבוקר נהרגו חמישה בני אדם בתאונות דרכים ברחבי הארץ. "מי ינוח ומי ינוע" (בארץ)מישאל לוי
"הוא בורח!" | המסתערבים שלפו אקדחים והכניעו את המחבל על המדרכה
לוחמי יחידת העילית הגדעונים (33) מלהב 433, בשיתוף שב"כ וחטיבת שומרון, ביצעו פשיטה מסוערבת בלב מחנה הפליטים בלטה. במהלך הפעילות אותר פעיל תנזים. בעת המעצר ניסה החשוד להימלט תוך גילוי התנגדות, ונורה ברגליו | צפו בתיעוד הסוער (ביטחון)קובי רוזן
מבזק חדשות כיכר FM | מהדורת השעה 18:00
לאורך היום - מבזקי חדשות ועדכונים בהגשת אריאל שרפר, עם תקציר הידיעות החשובות מאתר 'כיכר השבת' | האזינו עכשיו למבזק השעה 18:00 (כיכר FM)אריאל שרפר