שני גברים נפצעו בינוני בתאונת דרכים באשקלון

המוני תושבי בני ברק יוצאים בימים אלו לקיים מנהג כפרות למהדרין ברחובה של עיר | עם סיום המנהג, נעמדים התושבים בתור לשוחטים יראי שמים העומדים על משמרתם ושוחטים את העוף בהידור, ואת הבשר יחלקו לעניים | שוקי לרר עם תיעוד שמכניס אתכם לאווירת יום הכיפורים (חרדים)

חיים רוזנבוים