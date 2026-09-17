מבזקים נוספים
על שטיח כחול עם שולחן מלכותי; הרבי מקרעטשניף השליך את העבירות באשדוד
האדמו"ר מקרעטשניף הגיע בראש קהל חסידיו לאמירת תשליך בחוף הנפרד באשדוד. פרחי החסידים הכינו מבעוד מועד שטיח כחול כיאה לכבוד רבם | הרבי ישב מול מי הים, סביב שולחן מלכותי ועליו מפת רקמה מפוארת, ואמר את סדר התשליך בזמן שהחסידים סובבים אותו כחומה (חסידים)חיים רוזנבוים
רוכב אופנוע נפגע קשה בתאונה בכביש 554 ליד טירה
גבר כבן 20 נפגע קשה מרכב בעת שרכב על אופנוע בכביש 554 סמוך לטירה. התאונה אירעה בשעה 23:26. צוותי מד"א מעניקים לו טיפול רפואי ומפנים אותו לבית החולים מאיר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית.קובי רוזן
הליכוד: פסיקת בג"ץ בעניין האלקטור היא פגיעה פוליטית במחנה הימין
מפלגת הליכוד הגיבה לפסיקת בג"ץ שביטלה את החלטת ועדת הבחירות בנושא השימוש באלקטור. לטענת המפלגה, מדובר ב"פגיעה פוליטית מכוונת ביכולתן של מפלגות הימין להוציא את מצביעיהן לקלפיות" וב"סכנה לדמוקרטיה". הליכוד טען כי השופט סולברג "מתפקד כשחקן פוליטי בשביל לפגוע במחנה הימין כחודש לפני הבחירות" וכי בג"ץ מנסה להפיל את שלטון הימין לקראת מינוי עשרה שופטים חדשים.כיכר השבת
החסידים נעמדו על הפארנצ'עס סביב דגי הנוי של שבט הלוי
חסידי שבט הלוי אמרו תשליך בראשות האדמו"ר בסוכה שנבנתה בחצר המוסדות לקראת חג הסוכות | החסידים נעמדו על הפארנצעס סביב גיגית כחולה שהונחה על במה מיוחדת, ושם שחו בנחת מספר דגי נוי צבעוניים (חסידים)חיים רוזנבוים
הרבי נעמד בצדי האגם בפינת החי, וניער בצנעה את שולי בגדיו
האדמו"ר משומרי אמונים הגיע יחד עם כלל חסידיו לאמירת תשליך ב'פינת החי' בבני ברק. הרבי נעמד בצדי האגם, ואמר את סדר התשליך ביראת הרוממות, ובסיום האמירה ניער את שולי בגדיו אל עבר המים (חסידים)חיים רוזנבוים
החסידים נהרו לפארק ברוקלין; הרבי הופיע לראשונה לאחר האשפוז בבית החולים
מאות חסידי מודז'יץ נהרו בשקיעתה של חמה אל עבר פארק ברוקלין בבני ברק, שם זכו לחזות בנועם זיו פני האדמו"ר, שהופיע לראשונה מאז האשפוז השבוע, בו עבר צנתור בלבו בהצלחה | הרבי אמר יחד עם החסידים תשליך, ובהמשך האציל מנועם ברכותיו לכלל הציבור (חסידים)חיים רוזנבוים
על רקע בית מדרשו המפואר; הרבי מדארג השליך את העוונות אל בריכת הדגים
מאות חסידי דארג התאספו בשקיעתה של חמה, למעמד 'תשליך' בראשות האדמו"ר | החסידים נעמדו סביב בריכת הדגים שהונחה ברחבה הענקית מול בית המדרש, והאזינו לנוסח אמירת התשליך שאמר האדמו"ר במגבר קול (חסידים)חיים רוזנבוים
נהג כבן 45 נפצע בינוני בתאונת דרכים בירושלים
גבר כבן 45 נפצע באורח בינוני בתאונה בין שני כלי רכב ברחוב שמואל ביט בירושלים. הנהג היה לכוד ברכבו וחולץ במצב בינוני. נהג הרכב השני נפצע קל. צוותי איחוד הצלה העניקו לשניהם טיפול רפואי בזירה.קובי רוזן