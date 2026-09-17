הרבי נעמד בצדי האגם בפינת החי, וניער בצנעה את שולי בגדיו

מפלגת הליכוד הגיבה לפסיקת בג"ץ שביטלה את החלטת ועדת הבחירות בנושא השימוש באלקטור. לטענת המפלגה, מדובר ב"פגיעה פוליטית מכוונת ביכולתן של מפלגות הימין להוציא את מצביעיהן לקלפיות" וב"סכנה לדמוקרטיה". הליכוד טען כי השופט סולברג "מתפקד כשחקן פוליטי בשביל לפגוע במחנה הימין כחודש לפני הבחירות" וכי בג"ץ מנסה להפיל את שלטון הימין לקראת מינוי עשרה שופטים חדשים.

כיכר השבת