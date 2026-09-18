החסידים בלייקווד פצחו בריקוד נלהב עם האדמו"ר על שפת האגם

מבזקים נוספים
נער בן 12 נפגע מאוטובוס באשדוד ונפצע קל
נער בן 12 נפצע באורח קל לאחר שנפגע מאוטובוס ברחוב הצבעוני באשדוד. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום העניקו לו טיפול רפואי.קובי רוזן
אור החיים אקטואלי עם יוסי אליטוב: גם עכשיו אני שלך | צפו
פינתו של עורך עיתון 'משפחה', יוסי אליטוב, ב'כיכר השבת': ביום הכיפורים אדם עומד מול כל מה שקלקל, ומגלה שהכישלון אינו שמו. החטא פצע את הקשר, אבל לא ביטל את החיבור להקב״ה | בעומק נשמתו הוא עודנו בן. אבא, גם כשלא חייתי כבן שלך, אתה לא חדלת להיות אבא שלי. תן לי כוח להאמין שאפשר לשוב, ואומץ לחיות מחר כפי שנשמתי מבקשת (יהדות)יוסי אליטוב
הנהג הפריע לאמירת הסליחות, נמלט מההמון ודרס למוות את בחור הישיבה | הוסר החשד לרצח
עמיחי עטיה ז"ל מהיישוב איתמר הגיע לאירוע סליחות בחדרה - ולא חזר | עימות שפרץ בין מתפללים לנהג רכב מסחרי שהגיע לפרוק סחורה במקום, הסתיים בנסיעת הימלטות פזיזה שבה נדרס הנער למוות | המשטרה ושב"כ שללו רקע לאומני, וכעת מיוחסות לנהג עבירות הפקרה וסיכון חיי אדם | עורך דינו: "הוא הוקף בהמון זועם, חש סכנה לחייו ולא התכוון לפגוע" (אקטואליה)כיכר השבת
נתניהו למקורביו: 'גם אם לא נצליח להרכיב ממשלה - לא אפרוש'
ראש הממשלה אומר בשיחות סגורות כי גם אם יפסיד בבחירות ימשיך בפוליטיקה • 'אכהן כיו"ר האופוזיציה וננצח בבאות' | המסר שמכוון גם לבכירי הליכוד (פוליטי מדיני)יוני גבאי
דובר צבא פקיסטן: כוחותינו בסעודיה ומוכנים לפעול לביטחונה
דובר צבא פקיסטן, אחמד שריף צ'אודרי, הודיע כי כוחות פקיסטניים נמצאים בשטח בסעודיה ומוכנים לפעול לפי בקשתה, למען ביטחונה ולמען ביטחון שני המקומות הקדושים לאסלאם. ההצהרה מגיעה לאחר שסעודיה הפעילה התרעות בעיר מכה בעקבות תקיפה חות'ית לכאורה לפני ימים אחדים. לפי המקור, סעודיה מקווה שהמהלך יסייע בגיוס מדינות מוסלמיות למשימה נגד החות'ים.קובי אטינגר
מכה אדירה לרש"פ: 10 מיליון ש"ח פיצוי על רצח הגננת
בית המשפט המחוזי קיבל את התביעה וחייב את הרשות ואש"ף בפיצוי של 10 מיליון שקלים • פסיקה חלקית שנקבעה עוד לפני סיום המשפט | פסק דין תקדימי (חוק ומשפט)דניאל הרץ
פריצת דרך: 'אתרא קדישא' יפעל להגנה על קברי ישראל באירופה
לאחר שנים של מאבקים נחתם הסכם שיתוף פעולה • אתרא קדישא תעניק הכוונה הלכתית והוועידה תפעל מול הממשלות | ברקע: המאבק בשניפישוק שהגיע עד לבית הלבן (חדשות חרדים)חנני ברייטקופף
בהיכל הטישים; הרבי מסאדיגורה ערך טיש מיוחד לאחר תשליך
בהיכל הטטישים במרכז החסידות בבני ברק, ערך אמש האדמו"ר מסאדיגורה מנהג תשליך | לאחר אמירת סדר המזמורים, ערך הרבי טיש לחיים ונשא אמרות קודש ברום מעלת הימים הבאים לקראתנו לשלום (חסידים)חיים רוזנבוים