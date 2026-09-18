פועל נפצע בינוני מחפץ כבד באתר בנייה בתל אביב

משטרת ישראל עצרה ב-28 באוגוסט את סולטן אבו אלהיג'א (31) מטמרה בחשד לעבירות ביטחון. לפי החקירה, הנאשם פנה מספר פעמים לגדודי עז א-דין אל-קאסם, הזרוע הצבאית של חמאס ברצועת עזה, במטרה לסייע להם באופן חשאי. כמו כן, יצר קשר עם גורמי מודיעין איראנים, אך נעצר לפני שהספיק לבצע משימות עבורם. כתב אישום יוגש נגדו היום בתום החקירה.

קובי רוזן