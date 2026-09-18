אחרי 12 שנה בכלא בעיראק: הישראלי ששוחרר מספר על הרגעים הקשים

בכיר במודיעין מבהיר: המידע שהועבר דרך מקורבי דחלאן לא היה איכותי • סינוואר יצר מסך עשן בזמן שסגנו סיכם עם איראן את מועד הטבח | הערוץ החשאי שהונה את ישראל (פוליטי מדיני)

כיכר השבת