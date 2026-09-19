ברוך דיין האמת: עם צאת השבת מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו לשמי מרום של הגה"צ רבי מרדכי אויערבאך זצ"ל, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב, ובנו של פוסק הדור מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל | הרב המנוח הקים עולה של תורה וקירב מאות לאביהם שבשמיים בלב תל אביב | קווים ראשונים לדמותו הפלאית בהלכה, חסידות וקירוב (דיין האמת)

חיים רוזנבוים