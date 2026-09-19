מבזקים נוספים
בחדר הספרים בגבעת סלבודקה: ראש הישיבה ערך כפרות ובדק את הלולבים
בחדר הספרים שבמעונו בגבעת סלבודקה: ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש ערך ביום חמישי האחרון את מנהג הכפרות, ולאחר מכן בדק בדקדוק את הלולבים לקראת חג הסוכות (חרדים)חיים רוזנבוים
פצוע בירי בשנות ה-20 פונה מכפר שייח דנון
גבר בשנות ה-20 לחייו נפצע מירי בכפר שייח דנון ופונה לטיפול רפואי. כוחות משטרה הגיעו לזירה ומבצעים איסוף ממצאים, הקמת מחסומים וסריקות במסגרת חקירה שנפתחה.קובי רוזן
דרמה בטורקיה: 9 ישראלים נעצרו בחשד להפעלת 'אימפריית הונאה' ענקית
משטרת איסטנבול והאינטרפול פשטו על מאות כתובות ועצרו למעלה מ-200 חשודים • הרשת הפעילה מוקדי פורקס פיקטיביים ואסרה על העובדים לדבר עברית | במשרד החוץ אישרו את המעצרים (פשע ופלילים)יוסי נכטיגל
שני אחים חרדים נפלו מגג סככה בעיר הצפונית - פונו לבית החולים במצב בינוני
שני ילדים בגילאי 4-6 נפלו מסככת ברזנט שנקרעה בחצר ביתם שברכסים בצפון הארץ • האחים נחבלו בראשם ופונו לרמב"ם כשמצבם מוגדר בינוני (חדשות חרדים)שאול כהנא
נחשף: מפקד חטיבת רפיח שחוסל החזיק את הדר גולדין ונמרוד כהן בשבי
נאא'ל אבו עביד היה מעורב בהחזקת חיילים ואזרחים ישראלים במשך שנים • ב-2014 החזיק את סגן הדר גולדין ז"ל, במלחמה החזיק את רס"ל נמרוד כהן | צה"ל ושב"כ: נמשיך לפעול בעוצמה נגד מחבלי 7 באוקטובר (צבא וביטחון)ב. ניסני
נכבה הנר בלב המטרופולין; שריד לדור דעה, הגאון רבי מרדכי אויערבך זצוק"ל, הסתלק לבית עולמו
ברוך דיין האמת: עם צאת השבת מגיעה הבשורה הקשה על הסתלקותו לשמי מרום של הגה"צ רבי מרדכי אויערבאך זצ"ל, רב קהילת 'אביר יעקב' בתל אביב, ובנו של פוסק הדור מרן הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצוק"ל | הרב המנוח הקים עולה של תורה וקירב מאות לאביהם שבשמיים בלב תל אביב | קווים ראשונים לדמותו הפלאית בהלכה, חסידות וקירוב (דיין האמת)חיים רוזנבוים
תמונות מרוממות | רבה של רמת אלחנן במנהג כפרות וכיסוי הדם
הגאון רבי יצחק זילברשטיין, רבה של שכונת 'רמת אלחנן', בעריכת כפרות על תרנגול, כאשר מיד לאחר שחיטתו ע"י מקורבו השוחט הותיק הרב מרדכי גלאי, קיים את מצוות כיסוי הדם בחצר ביתו של הרב הרץ (חרדים)חיים רוזנבוים
סמוך לצאת השבת בבני ברק: ילדה חרדית בת 5 נפגעה באורח בינוני מקורקינט
הילדה נחבלה בראשה ובגפיה ברחוב השניים בבני ברק סמוך לצאת השבת • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני | פונתה לשניידר במצב בינוני (חדשות בארץ)קובי רוזן