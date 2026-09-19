3 נפגעים בתאונת דרכים קשה בכביש 866 בצפון

כמה עופות שוחטים בדקה? מה מחפשים על להב הסכין? איך בדיוק אומרים את הנוסח בלי לטעות, ומה עושים עם הדם? ערב יום הכיפורים, בתוכנית "זאת חליפתי" ב"כיכר השבת", יוסי עבדו נכנס עם הרב עזרי אוהב ציון, אל מאחורי הקלעים של אחד המנהגים העתיקים והמסקרנים של היום הקדוש | צפו (יום הכיפורים)

יוסי עבדו