תינוק בן 3 חודשים לא התעורר משנתו - מצבו אנוש

מבזקים נוספים
בחור ישיבה בן 17 הוכש מנחש ארסי באשדוד - פונה במצב יציב
בחור ישיבה בן 17 הוכש בידו על ידי נחש ארסי בחצר ישיבת 'מאירת שמועה' • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים | המקרה מצטרף לשורת הכשות נחשים בחודשים האחרונים (בארץ)כיכר השבת
סעודיה מאשרת: החות'ים ניסו לתקוף את ריאד בטיל בליסטי
הקואליציה הסעודית מדווחת על ניסיון תקיפה בבירה • גם ינבו ועוד ערים היו יעדים | הסלמה חדשה במלחמה (בעולם)כיכר השבת
"תהיה בן אדם, ותלמד תורה" | מכתב פרידה ממורי ורבי הגר"מ אויערבאך זצוק"ל
אתמול, בזמן רעווא דרעווין, כשעשרות מבני משפחתו ותלמידיו שרים סביב מיטתו את שירי סעודה שלישית שהוא כ"כ אהב, החזיר הגאון הרב מרדכי אויערבאך, בנו של הגרש"ז אויערבאך זצוק"ל, את נשמתו ליוצרה | מילות פרידה לאחר מיטתו מאת תלמידו חביבו הרב אסף רצון, שזכה לשמש אותו וללמוד איתו בעשרים השנים האחרונותהרב אסף רצון
טראמפ מחרים את CNN ו-MS NOW: "נמאס לי מהפייק ניוז שלהם"
הנשיא האמריקני הורה להחרים אישורי כניסה של שלושה גופי תקשורת • הכתבות נאלצו לשדר מהמדרכה ברחוב | "לא חייב להכניס אותם" (בעולם)כיכר השבת
עם ישראל מתכונן ליום הקדוש: 150 אלף איש התפללו וזעקו בכותל במעמד הסליחות האחרון והמרכזי
מאה חמישים אלף איש השתתפו הלילה במעמד הסליחות המרכזי של ערב יום הכיפורים תשפ"ז בכותל המערבי | כ- 2 מיליון מתפללים השתתפו במעמדים המסורתיים ברחבת הכותל המערבי במהלך חודש אלול ועשרת ימי תשובה | הנתונים מלמדים על עלייה משמעותית במספר המתפללים במעמדי הסליחות (חדשות)כיכר השבת
התחזית ליום צום כיפור: תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות
אחרי מזג האוויר הגשום מעט והקריר במהלך הימים האחרונים, תחול עלייה במידות החום לקראת יום הכיפורים | התחזית המלאה (בארץ)כיכר השבת
גבר בן 35 נפצע קשה באירוע אלימות ברחוב אגריפס בירושלים
גבר כבן 35 נפצע באורח קשה באירוע אלימות ברחוב אגריפס בירושלים. צוותי איחוד הצלה שהגיעו למקום מסרו כי הוא סבל מפציעות חודרות בראשו. הנפגע קיבל טיפול רפואי ראשוני ופונה לבית חולים כשמצבו מוגדר קשה.קובי רוזן
רוכב אופנוע נפצע קל בתאונה ברחוב יקותיאל אדם בירושלים
רוכב אופנוע בן 28 נפצע באורח קל בתאונת דרכים עם מעורבות רכב ברחוב יקותיאל אדם בירושלים. צוות אמבולנס של איחוד הצלה העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית חולים.קובי רוזן