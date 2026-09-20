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מזג האוויר

התחזית ליום צום כיפור: תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות

אחרי מזג האוויר הגשום מעט והקריר במהלך הימים האחרונים, תחול עלייה במידות החום לקראת יום הכיפורים | התחזית המלאה (בארץ)

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(צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

לקראת יום הכיפורים, תחול עלייה קלה במידות החום - כך עולה מתחזית העדכנית של השירות המטאורולוגי הישראלי.

העלייה בטמפרטורות, אחרי הימים הקרירים מעט בסופ"ש, כולל בשבת האחרונה, וגשמי הברכה שירדו באזורים רבים ברחבי הארץ.

היום, יום ראשון, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה ברוב האזורים.

הלילה, ליל יום כיפור: מעונן חלקית עד בהיר.

ביום הצום, צפוי להיות מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום שלישי צפוי להיות מעונן חלקית. תחול ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

ביום רביעי - הגשם חזור. צפוי להיות מעונן חלקית. תחול ירידה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בשעות הבוקר ייתכן טפטוף לאורך מישור החוף.
מזג האוויריום כיפורהתחזיתהשירות המטאורולוגי

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