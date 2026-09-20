סעודיה מאשרת: החות'ים ניסו לתקוף את ריאד בטיל בליסטי

הקואליציה הסעודית אישרה כי המורדים החות'ים בתימן ניסו לתקוף את הבירה ריאד בטיל בליסטי, בניסיון התקיפה הראשון על העיר מאז ההסלמה האחרונה במלחמה עם הארגון הנתמך בידי איראן.

על פי ההודעה הרשמית, הטיל יורט בהצלחה בשעות הבוקר המוקדמות. תושבים בריאד דיווחו כי שמעו פיצוץ, ומאוחר יותר נראתה עמוד עשן סמוך לשדה התעופה. לא דווח על נפגעים או נזק.

הקואליציה הוסיפה כי החות'ים ניסו גם לתקוף תשתיות אזרחיות בעיר הנמל ינבו שעל חוף הים האדום – שם מסתיים צינור נפט סעודי מרכזי – וכן בערים טאיף, בייש ופראסאן, אך הניסיונות סוכלו. פרטים נוספים לא נמסרו.

החות'ים טענו קודם לכן, ללא הצגת ראיות, כי תקפו "אתרים רגישים" בריאד ומתקנים של ענקית הנפט הסעודית ארמקו בינבו, וגרמו ל"שריפות עצומות". ארמקו, חברת הנפט הגדולה בעולם, לא הגיבה לפניות לתגובה.

דובר הצבא החות'י, בריגדיר גנרל יחיא סריע, מסר כי הארגון תקף באמצעות טילי שיוט וטילים בליסטיים וכן כטב"מים. לדבריו, סעודיה ניסתה לתקוף את העיר צנעא שבשליטת החות'ים בתימן, אך לא פירט. לא ניתן לאמת את הטענות באופן עצמאי.

הקונפליקט ההולך ומחריף ליד מסלול שיט עולמי חשוב נוסף מביא ללחצים חדשים על השווקים. בימים האחרונים נרשמה סדרה של הסלמות: ביום חמישי דווח על נפגע אזרחי ראשון כאשר שברי כטב"מ חות'י שיורט הרגו תושב תימני בסעודיה.