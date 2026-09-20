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המאבק מסלים

סעודיה מאשרת: החות'ים ניסו לתקוף את ריאד בטיל בליסטי

הקואליציה הסעודית מדווחת על ניסיון תקיפה בבירה • גם ינבו ועוד ערים היו יעדים | הסלמה חדשה במלחמה (בעולם)

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חות'ים | בן סלמאן (צילום: רשתות ערביות - שאטרסטוק)

הקואליציה הסעודית אישרה כי המורדים החות'ים בתימן ניסו לתקוף את הבירה ריאד בטיל בליסטי, בניסיון התקיפה הראשון על העיר מאז ההסלמה האחרונה במלחמה עם הארגון הנתמך בידי .

על פי ההודעה הרשמית, הטיל יורט בהצלחה בשעות הבוקר המוקדמות. תושבים בריאד דיווחו כי שמעו פיצוץ, ומאוחר יותר נראתה עמוד עשן סמוך לשדה התעופה. לא דווח על נפגעים או נזק.

הקואליציה הוסיפה כי ניסו גם לתקוף תשתיות אזרחיות בעיר הנמל ינבו שעל חוף הים האדום – שם מסתיים צינור נפט סעודי מרכזי – וכן בערים טאיף, בייש ופראסאן, אך הניסיונות סוכלו. פרטים נוספים לא נמסרו.

החות'ים טענו קודם לכן, ללא הצגת ראיות, כי תקפו "אתרים רגישים" בריאד ומתקנים של ענקית הנפט הסעודית ארמקו בינבו, וגרמו ל"שריפות עצומות". ארמקו, חברת הנפט הגדולה בעולם, לא הגיבה לפניות לתגובה.

דובר הצבא החות'י, בריגדיר גנרל יחיא סריע, מסר כי הארגון תקף באמצעות טילי שיוט וטילים בליסטיים וכן כטב"מים. לדבריו, סעודיה ניסתה לתקוף את העיר שבשליטת החות'ים בתימן, אך לא פירט. לא ניתן לאמת את הטענות באופן עצמאי.

הקונפליקט ההולך ומחריף ליד מסלול שיט עולמי חשוב נוסף מביא ללחצים חדשים על השווקים. בימים האחרונים נרשמה סדרה של הסלמות: ביום חמישי דווח על נפגע אזרחי ראשון כאשר שברי כטב"מ חות'י שיורט הרגו תושב תימני בסעודיה.

מכה

ביום רביעי טענה סעודיה כי החות'ים ניסו לתקוף את מכה, העיר הקדושה לאסלאם, בכטב"מ שיורט, וכינתה את הביטחון של מקום הולדתו של הנביא מוחמד "קו אדום". החות'ים הכחישו בתוקף את ההאשמה.

ארצות הברית, בעלת ברית קרובה של סעודיה, איתתה כי אין לה כעת עימות עם החות'ים. גורמים אזוריים מסרו כי סעודיה אוזלת ממיירטי טילים ופנתה במקום זאת לצרפת, בריטניה, פקיסטן ומצרים לתמיכה בהגנה אווירית.

במקביל, הלחימה בתוך תימן עצמה התגברה בין החות'ים לבין הממשלה המוכרת בינלאומית הנתמכת בידי סעודיה. המורדים השתלטו לפני כשבוע על רצועת החוף המערבי, כבשו את עיר הנמל מוח'א ואיים במיצר באב אל-מנדב בקצה הדרומי של הים האדום.

השליטה במיצר שיפרה את יכולת המעקב של החות'ים על ספינות חולפות, אם כי הארגון הצהיר כי הוא מכוון רק לכלי שיט סעודיים. הקרבות בתימן מסמנים גם חזרה למלחמת אזרחים הרסנית לאחר ארבע שנות שקט יחסי.
איראןסעודיהתימןחות'יםריאדטילים בליסטיים
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