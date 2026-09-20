הזמר שייצג את ישראל באירוויזיון קיבל הצעה להופיע עם להקה אמריקאית בציריך • המופע היה מתחיל סמוך לצאת יום הכיפורים ודרש חזרות ביום הקדוש | החליט לוותר על ההזדמנות (ציצית)

איציק אוחנה