מבזקים נוספים
בלב טהרן: המעמד המרגש של הסליחות האחרונות בערב הצום
רבה הראשי של איראן הרב יהודה גראמי הוביל את מעמד הסליחות האחרון • בית הכנסת יוסף אבאד בטהרן היה גדוש במתפללים | התיעוד המיוחד מלב הבירה האיראנית (חרדים)איציק אוחנה
גבר בן 62 נפצע בינוני באירוע אלימות באום אל פחם
גבר בן 62 נפצע במצב בינוני באירוע אלימות באום אל פחם. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי בשל פציעה חודרת ופינו אותו לבית החולים העמק. הדיווח התקבל במוקד 101 במרחב גלבוע בשעה 10:49.קובי רוזן
תיעוד מטריד: מחבלים חצו את הקו הצהוב והגיעו עד לעמדות צה"ל
שני אירועים חריגים ברצועה: חשודים חצו את המרחב המאובטח והתקרבו מאות מטרים לעמדות • צה"ל: באירוע אחד החשוד נעצר, בשני חוסל | הערכה: חמאס בוחן את קווי ההגנה (צבא וביטחון)כיכר השבת
צה"ל בכוננות מוגברת: היערכות חריגה לקראת יום הכיפורים בכל החזיתות | תמונת מצב עדכנית
כוחות הביטחון השלימו היערכות מבצעית נרחבת בכל הגזרות, מחשש להתלקחות ביטחונית במהלך יום צום כיפור • עיבוי משמעותי של כוחות לוחמים וביטול חופשות, בכל הגזרות | הכוננות המחמירה ביותר מזה שנים | תמונת מצב (צבא וביטחון)ב. ניסני
טראמפ נמלט מקמפ דייוויד אחרי תקרית אווירית | ארה"ב באזהרת מסע חריגה
נשיא ארה"ב קיצר את שהותו במעון הנופש בעקבות חדירת כלי טיס למרחב האווירי המוגבל • במקביל: החות'ים תקפו לראשונה מאז ההסלמה את הבירה הסעודית ריאד | דרמה ביטחונית (בעולם)יוסי נכטיגל
אלפי שוטרים ולוחמים ייפרסו ביום הכיפורים ברחבי הארץ
המשטרה תפרוס כוחות מתוגברים ביום הכיפורים תשפ"ז, כולל אלפי שוטרים, לוחמים ומתנדבים ברחבי הארץ. הפריסה תתמקד בבתי כנסת, אתרים קדושים, ריכוזי קהל, מוקדי התאספות ילדים ובני נוער, קו התפר וצירי תנועה ראשיים. המערך המבצעי יפעל בשילוב כוחות אוויר, ים ויבשה. שוטרי אגף התנועה יפרסו בכבישים הבינעירוניים והאכיפה תכלול גם רוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים.קובי רוזן
בצל החשש בברית נאט"ו: אוקראינה תקפה את מוסקבה במאות כטב"מים
מתקפת כטב"מים נרחבת על הבירה הרוסית גבתה קורבנות • רוסיה המשיכה להפגיז את קייב | מנהיגי נאט"ו מעלים את רמת הכוננות (בעולם)יוסי נכטיגל
הזמר שסירב להופיע באירוויזיון בגלל יום כיפור - הסיפור המרגש
הזמר שייצג את ישראל באירוויזיון קיבל הצעה להופיע עם להקה אמריקאית בציריך • המופע היה מתחיל סמוך לצאת יום הכיפורים ודרש חזרות ביום הקדוש | החליט לוותר על ההזדמנות (ציצית)איציק אוחנה