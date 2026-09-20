צה"ל פתח במרדף אחר מחבל בעקבות דיווח על פיגוע ירי במרחב נווה צוף שבחטיבת בנימין. כוחות רבים של צה"ל מבצעים חסימות במרחב ומנהלים מרדף אחר המחבל.

ב. ניסני